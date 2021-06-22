最恐怖邊防區！7軍犬活活被叮死　士兵沒全副武裝不敢進去

▲新疆北灣的軍官都需穿上全副防蚊裝才能執勤。（圖／翻攝自新華網）

實習記者黃品臻／綜合報導

各國邊防重鎮，固然有重兵把守，不過還有些地方，自然環境造成的危險更讓人害怕。大陸新疆北灣，以「蚊蟲」出名，夏季時節，若沒有做好安全防護，軍犬都可能瞬間斃命，目前已有7條軍犬在服役過程中被咬死。

綜合陸媒報導，新疆北灣地區，與拉丁美洲的亞馬遜河、非洲的查得湖、譚葛爾喀湖並稱世界四大「蚊蟲王國」。新疆額爾齊斯河畔的北灣，蚊蟲種類眾多，每到盛夏時節，蚊蟲大軍就會鋪天蓋地而來，在高峰期間，每立方公尺多達5200多隻，一巴掌就能拍死100多隻，數量驚人。

▲軍犬擁有自己的「防蚊別墅」，以免受蚊蟲侵擾。（圖／翻攝自微博／中國新疆網官方微博）

作為重要邊防地區，環境惡劣的新疆北灣仍有軍隊駐守，「點著牛糞打籃球、燒著茅草上廁所、蚊帳裡面開班會、夏穿棉襖去巡邏」是北灣駐守軍隊的順口溜，也是當地獨特的生活寫照。

官兵們除了睡覺，其餘時間都得讓身體處於「動態」，而就算全副武裝、穿著防蚊服才開始室外活動或巡邏，仍免不了被蚊蟲找到一些漏洞而受到叮咬，蚊蟲大軍展開攻擊時，就彷彿暴雨打在身上一般，想躲也躲不了。

不熟悉的人來到新疆北灣，很有可能會有生命危險，因為被蚊蟲叮咬後會出現流膿、傷口潰爛甚至休克的狀況。據了解，有很多在該區服役的軍犬，就是被蚊蟲咬死，成百上千的蚊蟲同時叮咬足以使得雄壯威武的軍犬瞬間斃命，已知有7隻軍犬不幸喪命。

▲執勤前，官兵在防蚊衣外面噴灑新配發的防蟲藥劑。（圖／翻攝自新華網）

近年來，大陸各級對於新疆北灣邊防軍隊受蚊蟲侵擾一事高度關注，多此請衛生專家實地考察，研究制定防護措施。如今，營區內遍佈太陽能滅蚊器、一體化的營房防蟲措施，搭建室內訓練場、活動室，軍隊巡邏穿戴全身防護的新型防蚊衣，全方位的防蚊手段，為官兵們築起一道密實的「防護網」。

據了解，哈巴河縣北灣邊防連駐地剛好是額爾齊斯河、喀拉蘇河、阿拉克別克河的交匯處，與哈薩克接壤。和緩的河水也讓此處成為邊疆難得的綠洲，每年洪水過後，河岸附近會出現大大小小的水塘，而這些水塘就是滋生蚊蟲絕佳的溫床。

▲邊防軍官被叮咬得滿手是痕跡。（圖／翻攝自微博／中國新疆網官方微博）