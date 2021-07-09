文化部推線上劇院！《藝Fun劇場》每週6檔作品　首波節目表出爐

▲文化部推出線上劇院《藝Fun劇場─精采上線》。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

藝文愛好者又可以追劇了！文化部今（9）日宣布攜手國家表演藝術中心轄下國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三場館，推出《藝Fun劇場—精采上線》線上劇院，將於明（10）日起首播登場，於每週末線上播放6檔經典作品，節目包含音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、偶戲及親子劇場等類型都有。

文化部特別在疫情期間，邀請臺灣品牌團隊、TAIWAN TOP演藝團隊及其他表演藝術團體等參與，提供具代表性的精采的節目線上放映，期盼透過這次經典線上播映，讓表演藝術回歸大眾日常，在疫情逐步和緩之際，為表演場館重啟、表演團隊接力演出提供支持，維持民眾觀賞表演的習慣和熱度。

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《藝Fun劇場》將於7月10日至8月29日期間，每週六日14：30及19：30，在《藝Fun劇場—精采上線》YouTube頻道或各表演團隊的YouTube頻道線上免費播映。文化部也提醒，線上觀看時，應遵守著作權相關規範，共同守護及支持臺灣珍貴的文化藝術。

首週打頭陣的團隊，包含舞蹈空間舞團史派德奇遇記之《飛飛飛》、拉縴人男聲合唱團《從理髮廳走出來的拉縴人》、C MUSICAL製作《傾城記》、飛人集社劇團 《天堂動物園》、明華園戲劇總團《冥戰錄》、薪傳歌仔戲劇團 《俠女英雄傳》，後續每週末都有更多團隊接力演出。

▲文化部推出線上劇院《藝Fun劇場─精采上線》節目表，點圖可放大。（圖／文化部提供）



另外為維持表演團隊與藝術工作者於疫情期間的創作動能，國家表演藝術中心同步推出「2021《藝起秀創藝》線上微型演出徵選計畫」，將分兩階段進行，初選採演出企劃書面審查，至多選出30案，8月6日前公布入選名單，入選者每案獲得新臺幣10萬元，作為影片製作經費。

而複選則訂於8月20至22日，採「線上串流」直播方式進行，參選者將完成影片上傳於活動專屬網頁播放，評審分數即時公布，總分最高的前10名，可獲得新臺幣5萬元至20萬元不等的獎金，並開放民眾上線觀賞票選「觀眾人氣獎」，作品將於國表藝中心三場館官方線上平台播出。



《藝Fun劇場—精采上線》的詳細播映資訊，可至文化部《藝Fun劇場—精采上線》網站查詢；而《藝起秀創藝》線上微型演出徵選計畫，自即日起至7月31日止開放線上徵件，報名參加可將提案企劃上傳至報名表單，更多報名與徵選細節辦法公布於衛武營國家藝術文化中心官網。

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