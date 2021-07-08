碩士男下藥性侵女友！她驚見酒中粉末　昏迷前求戴套遭嗆這句話

▲潘男將梅酒摻第四級毒品佐沛眠供給女友喝，導致女友無力抵抗遭性侵得逞。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市潘男趁女友來家裡坐坐，竟將摻有第四級毒品佐沛眠的梅酒及白開水，誘女友喝下，並在她喝下無力抵抗性侵得逞。法官痛批潘男所為傷害女友人格發展，犯後又否認犯行，依「藥劑為強制性交罪」重判8年徒刑；民事部分女友求償100萬精神撫慰金及16367元醫療費。

判決指出，潘男2016年12月間透過交友網站「愛情公寓」結識擔任幼教老師的小愛（化名），但他卻以假名與小愛密切聯繫，進而發展為男女朋友。2017年6月25日下午，潘男邀小愛到住處玩牌，騙她喝下摻有第四級毒品的梅酒，他見小愛意識模糊、全身無力癱，抱到床上準備性侵，小愛表示拒絕仍遭性侵得逞。

隔天凌晨小愛先坐計程車到三總，跟醫生表示懷疑自己的飲料遭下藥，醫生並通報警方，經採證在小愛下體內採集到潘男DNA，尿液、血液中更驗出佐沛眠成分。

潘男否認以藥劑對小愛為強制性交之事實，強調2人是合意性交。但小愛指控，當時在沙發看電視，潘說要調梅酒，但她沒看到調酒過程，喝下後覺得口很乾，就要了一杯水，卻隔著玻璃酒杯發現裡面有白色顆粒漂浮，並問「為什麼杯子裡面的水會霧霧的」，潘則回「難道是我家的茶壺霧霧的嗎？」

▼潘男摻藥迷昏女友性侵 。（示意圖／PEXELS）

小愛庭上難過回憶，當天喝下飲料後，就感到不舒服且越來越沒力，沒多久就遭抱入房內脫衣。雖然喊著「不要、不可以這樣」，並以腳蹬床，想離男友遠一點，豈料潘又將她的身體再拉過去，下秒就遭性侵，過程中擔心得病的她，甚至要求男友要戴保險套，卻遭回「我都沒有硬要怎麼戴」，隨後便意識模糊昏睡過去。

合議庭審酌，過去曾任工程師且碩士畢業的潘男為滿足個人性慾，在飲品下藥毒品佐沛眠，在小愛意識模糊全身無力時，強制性交得逞，侵犯性自主決定權，連帶影響小愛日後對異性、感情、婚姻，及其他親密關係的建立，犯罪情節惡劣，不僅否認犯行，甚至沒道歉得到原諒，依以藥劑為強制性交罪，判處有期徒刑8年。可上訴。民事部分日前言詞辯論終結，潘男應給付小愛100萬精神撫慰金及16367元醫療費。

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