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開放9人以下旅行團恐爆人潮　饒慶鈴嘆：愛台東就延後再來

▲▼台東縣長饒慶鈴。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲中央疫情指揮中心8日宣布微解封，台東是否可能迎來大批人潮，饒慶鈴嘆氣回應，人民有遷徙自由。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

記者林冠吟／台東報導

隨著台灣本土疫情趨緩，中央疫情指揮中心雖然再度將三級警戒延後至26日，不過卻又適度的解封因應，同時授權各縣市政府因地制宜。台東縣長饒慶鈴指出，針對微解封縣府依照中央指令來做，不過媒體提問若微解封後是否會有大量人潮湧進台東遊玩，縣府對此有何因應措施？饒慶鈴則回應，人民有遷徙的自由，縣府不會限制，但還是希望民眾可以防疫為主，畢竟中央並沒有真的調降的二級警戒。

中央疫情指揮中心8日宣布，三級警戒延長到26日，不過會在一定的範圍內做適當的解封，如開放餐廳內用，但仍須做好採取實聯制、梅花座與隔板等措施，饒慶鈴對此表示會遵照中央的指令來做依據，「中央沒限制的，台東縣府也不會有」，不過縣府仍會注意相關防疫措施，全力加強能做的所有措施。

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不過指揮中心喊出微解封辦法，開放9人以下的小型旅遊團旅遊，有媒體提問縣府是否會擔心有大量人潮湧進台東旅遊？饒慶鈴嘆了一口氣回應，人民有遷徙的自由，縣府不會去限制人民前往台東，不過「如果要愛台東，就延後來台東」，希望民眾仍以防疫為主，「畢竟沒有真的降到二級警戒」。

▲▼ 2021南迴藝術季。（圖／台東縣政府文化處提供）

▲台東面積較廣，且多為戶外空間，較難落實實聯制，饒慶鈴呼籲民眾應確實做好實聯制。（圖／資料照）

饒慶鈴也表示，指揮中心雖然宣布開放學校操場，仍建議民眾進入學校使用操場時仍必須戴口罩，不過戶外相關的遊戲設施因擔心也接觸風險，目前仍不開放，呼籲民眾不要前往遊玩。

針對微解封可能湧進台東的人流，且風景區較多，縣府對此是否會實施人流管制等相關措施？饒慶鈴透露，由於台東面積相對較大，多數都以戶外空間為主，難以完整落實實聯制，但她也強調，防疫不是某一個機關的責任，「防疫是每一個人的責任」，縣府會要求民眾進入前必須要做實聯制，但若民眾不做自行做實聯制，「沒有人會知道你有去過」，期待每個人都能做好每個人的工作，才能將防疫工作做好。

此外，針對台東縣內2個離島是否會針對旅客要求持黃卡疫苗證明或PCR陰性證明才可進入？饒慶鈴指出，目前都依照中央規範，沒有對離島強制限制，不過在2個離島的衛生所上都有免費快篩，還是建議有到綠島或蘭嶼都民眾都可以前往施作。至於停駛的船班是否要恢復？由於離島航班停航停運都是航運公司的自主管理，台東縣府僅管理港口部分，會再和業者協調確認，若有相關消息公布。

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