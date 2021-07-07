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官官相衛！小員警慘遭「小隊長醉毆」　逼收88K紅包後被檢舉貪汙

邱姓小隊長對游姓員警拳打腳踢，游不甘示弱，將他壓制上銬。

▲邱姓小隊長對游姓員警拳打腳踢，游不甘示弱，將他壓制上銬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

宜蘭縣警局礁溪分局偵查隊1名小隊長，2年多前喝醉大鬧派出所、打傷值班員警遭逮捕，卻因督察組長、偵查隊長等二十多名官警施壓，員警勉強收下小隊長8萬8千元的紅包和解，未依法將他送辦。事後該名員警雖將和解金全數捐出，隔年仍遭調查局依貪汙及縱放人犯罪嫌移送，今年4月被檢方依縱放罪嫌起訴。離譜的是，施壓的官警全都沒事，幾乎人人升官。

宜蘭縣警局（圖）轄區分局2年多前爆發小隊長酒後毆傷員警的離譜案件。（翻攝國家文化記憶庫官網）

今年4月中旬，宜蘭縣警局1名游姓員警，因收受大鬧派出所的礁溪分局偵查隊小隊長8萬8千元和解金，未將小隊長移送法辦，被宜蘭地檢署依縱放罪起訴，至於涉嫌貪汙部分，因為他將和解金捐出、沒有所謂對價關係，最後獲不起訴處分。

拿著游姓員警的起訴書，知情人士A先生氣憤地告訴本刊：「宜蘭縣警局20名中、高階警官為了保住官位，竟然設計、整肅依法辦案的基層員警，讓游背了大黑鍋，令人不齒！」

時任宜蘭縣警局局長的吳坤旭（左1）目前是新北市警局副局長。（宜蘭縣政府提供）

A先生表示，這起誇張案件發生在2018年10月16日凌晨3點，當時游姓員警正在礁溪分局忠孝派出所值班，一輛計程車突然開到門口，原來礁溪分局偵查隊邱姓小隊長喝得爛醉，司機不知道他要去哪，只好載他到派出所。游不認識邱，但邱一再表明是自己人，卻拿不出任何身分證件，游自認無法處理，於是請在外巡邏的值班主管、陳姓副所長回所協助。

邱姓小隊長酒後拉扯游姓員警，2人雙雙摔倒在地。（讀者提供）

不久，陳姓副所長與鄰近的美城派出所李姓所長到場，認出計程車上的男子就是邱姓小隊長，陳於是把邱請下車；不料，邱卻不斷對游姓員警飆罵三字經，游知道他喝醉了，不予理會，請陳直接將邱帶離。

不過，邱姓小隊長卻賴在派出所門外不肯離開，還持續辱罵游姓員警，游打算制止邱繼續飆罵，沒想到邱卻大動肝火，動手拉扯游，導致2人重心不穩，通通摔倒在地，2人的身體、手臂及膝蓋因此多處擦、挫傷。

  1. 游姓員警在衝突中受傷，手肘有明顯傷痕。（讀者提供）
  2. 遭邱姓小隊長毆打後，游姓員警前往醫院驗傷，取得證明。（讀者提供）

陳姓副所長見狀況不對，趕緊將2人攙扶起來，游姓員警不甘受辱，要求邱姓小隊長道歉，或許是怕衝突越演越烈，陳及李姓所長打算將邱直接帶走，游則高聲質問：「你們要縱放妨害公務的現行犯嗎？」2人才把邱放開。不料，邱竟像脫韁野馬一般，對著游拳打腳踢，游也不甘示弱，將邱壓制、上銬，並對邱宣讀妨害公務罪名以及3項權利。

2名長官欲將妨害公務的邱姓小隊長（中）帶離，遭游姓員警要求不得縱放。（讀者提供）

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