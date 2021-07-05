國台辦：上海復星是「台灣地區」買BNT唯一洽購管道

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對鴻海創辦人郭台銘所屬的永齡基金會﹑台積電購買BNT疫苗，《路透社》日前報導兩家企業已經和上海復星達成初步協定，甚至已共同簽署採購文件。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日表示，上海復星是「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市或民間機構可以向其洽購，希望台灣民眾早日用上急需的疫苗。

朱鳳蓮5日晚間表示，上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在大陸及港澳台地區的獨家商業權益，作為台灣地區獲得BNT疫苗的唯一洽購方，復星疫苗相關負責人早先就曾公開表示，有意願將疫苗服務於台灣民眾。

她最後說，台灣有意願（購買疫苗）的縣市、民間機構或企業可以依照正常商業規則，向上海復星醫藥集團洽購疫苗，「我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗」。

另據《人民網》報導，上海復星醫藥董事長吳以芳5月時曾表示，復星有意願將疫苗服務於台灣民眾，公司自2020年以來通過多個渠道，一直在積極推進向台灣推銷疫苗，希望安全有效的疫苗能早日為台灣疫情防治發揮積極作用，以利保護維護台灣民眾的健康安全，並盡早恢復正常生活。

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