疫期宅在家「發現最愛」　單親媽謝慧謹：牠和我寸步不離

▲謝慧謹和毛孩YaYa。（圖／謝慧謹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央實施三級防疫警戒管制已40多天，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹臉書Po文透露，宅在家的這段日子，終於發現「你是這世界上對我最好的」！謝慧瑾熱心公益、廣結善緣，常年笑口常開，疫期「發現最愛」原來是其養了15年的狗兒子YaYa，疫期宅在家的日子和她寸步不離！

▲謝慧謹為毛孩YaYa慶生。（圖／謝慧謹提供）

謝慧謹說，狗兒子YaYa是奶油貴賓狗，出生3個月時她和兒女到寵物店，因YaYa打贏另外一隻毛孩其活力精神，被兒女們相中，自此成為家中一員，隨著兒女漸長都到外地讀書，她有YaYa的陪伴生活不孤單。由於，擔任公益團體理事長，過去經常得出席各種大小活動，因此，只有回到家的時候，才會招呼YaYa。

這次疫情嚴峻，許多活動紛紛取消，宅在家的這段期間，謝慧謹說：YaYa幾乎是寸步不離的陪伴，就連她整理資料、抄心經，YaYa總是靜靜守護在身邊，日前是YaYa的15歲生日，謝慧謹特特別訂購網路有名的寵物蛋糕，並為自己準備美味火鍋，母子倆人一起開心慶生。

謝慧謹曾擔任過幼兒園老師，是一名單親媽，獨自撫養一對兒女今年都碩士畢業，因此全力投入公益活動。

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