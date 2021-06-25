陳建宇／毛小孩受《動保法》保護　養牠就不要遺棄牠

▲養牠就不要遺棄牠。棄養寵物的飼主，認為自己不知道有《動保法》及相關不得棄養規定，而主張免除責任，自然不能被接受。（圖／視覺中國）

有位飼主不想再飼養自己的寵物犬，竟將寵物犬帶到公園裡遺棄。經人檢舉，並經動物保護處查獲。動物保護處聽取原飼主的意見陳述後，認為其確實有棄養犬隻之事實，而違反《動物保護法》（下稱《動保法》），對他處以罰鍰新臺幣3萬元。

原飼主不服，主張自己根本不知道《動保法》，以及有「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣、（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養」（《動保法》第5條第3 項）的相關規定，進而主張應撤銷處罰。其主張是否有理？

《行政罰法》第8條前段規定，「人民不得因不知法規而免除行政處罰責任」，這項規定就是告訴大家，凡制定通過的法律，國民都有遵守的義務；任何人都不得以「我不知道有這款法律」作為免除處罰的理由，主張不罰。否則社會秩序豈不大亂，又有誰願意遵守法律。

只是，法規多如牛毛，某些法規變動又快，國民對於法規種類、內容及變動信息，未必完全、及時知悉；如不分情節，一律要求負同樣程度的責任，不免過於嚴厲。因此，《行政罰法》第8條但書規定，「按其情節，得減輕或免除其處罰」。詳言之，行政機關應依行為人違反行政責任的情節，在該違反的行政法規所規定的處罰範圍內，處以較少的罰鍰（對於可量化的裁罰類型），或者免除其處罰（對於無法量化的裁罰類型）。當然，減輕或免除與否，也仍是要就個案依比例原則納入考量。

《動保法》目前是極受重視的法律，報章媒體也一再報導要重視「毛小孩」的權益。前面所說棄養寵物的飼主，認為自己不知道有《動保法》及相關不得棄養規定，而主張免除責任，自然不能被接受。至於《動保法》第29條規定，「有下列情事之一者，處新臺幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰：一、違反第五條第三項規定，棄養動物」，而上例動物保護處僅對其處以最低額度3萬元的罰鍰，顯然已充分考量其情節而做適當的處罰，因此，他的主張當然無理由。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

●陳建宇，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本報立場。