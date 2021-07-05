「垃圾堆」撿回畫作30年　竟屬知名插畫家市值57000元

▲價值1500英鎊的插畫作品。（圖／翻攝自Facebook／Quentin Blake）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國一名女性日前在參加當地的《古董路演》（Antiques Roadshow）節目時，意外發現自己30年前從待處理「垃圾」中撿回的畫作，是英國知名插畫大師昆丁．布雷克（Quentin Blake）的作品，粗估價值為1500英鎊（約新台幣5萬7000元）。

據英國媒體《鏡報》（Mirror）報導，撿到畫作的女性是布雷克的粉絲，30年前當她還是一名藝術系學生時，暑假到慈善機構辦公室打工，就在一堆要準備丟掉的紙類當中發現了這幅畫，該女子一眼認出了是她喜歡的藝術家布雷克的作品，便從紙堆中取出保留至今。

藝術品拍賣行副總克里斯蒂（Frances Christie）從作品的筆墨線條和人物的笑臉，確認了這就是布雷克的作品。

撿到畫作的女子表示，他（布雷克）是我最喜歡的藝術家之一。她也說，「一個朋友曾有機會訪問布雷克，所以我把插畫給了他，並說如果你有機會，幫我請布雷克在畫作上簽名。」

布雷克不僅為作品補上簽名，當時也向女子朋友講述了這幅畫作背後的故事，那是一張在避孕手冊裡的插圖，原本畫中夫婦是裸體的，但委託者認為裸體有點敏感，因此便要求布雷克讓夫婦「穿上」泳裝。

昆丁．布雷克是位英國的插畫家、卡通畫家與兒童繪本作者，他以繪製《巧克力冒險工廠》作者羅爾德·達爾（Roald Dahl）系列讀物插圖而聞名世界。

▲昆丁．布雷克是知名的英國插畫家。（圖／翻攝自Facebook／Quentin Blake）