乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

▲滴滴近年發生多起社會案件。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省福州市一名男子14日凌晨搭乘滴滴網約車回家，上車後因發生口角被司機拒載，下車後遭司機開車多次撞擊後身亡。滴滴公司表示，對悲劇發生深感自責，已派員赴受害者家中看望，將全力配合調查並協助家屬善後。

根據陸媒報導，男子認為司機深夜打電話給家人影響到休息，但司機認為自己到達上車點後聯繫乘客沒有過錯，雙方因此發生口角，司機並表明拒載。

男子下車之後仍對司機感到不滿，拿起一個空飲料瓶向車輛投擲，司機見狀後掉頭多次撞擊男子，導致男子身亡。

事件發生之後，滴滴公司表示，已緊急成立了專項工作組，密切配合警方展開案件調查工作，向警方提供了車內錄音、錄像及訂單行程信息，目前該司機已被警方控制，必將受到法律嚴懲。

滴滴公司指出，發生這樣的悲劇，深感自責，專項工作組於14日當天前往受害者家中看望家屬，「我們深知施暴者的惡行帶給這個家庭巨大的傷害，將全力協助家屬做好善後事宜。」

滴滴公司還說，已核查司機的情況，該司機2019年4月通過背景審核（無犯罪記錄）後註冊為滴滴司機，並取得網路預約計程車汽車駕駛員證，駕齡19年，過往無安全類相關投訴。