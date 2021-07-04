北市中正某國宅爆「逾10人確診」　總幹事急造冊盼篩檢

▲某社區管理委員會公告，社區有多人確診，已列為熱區，里長建議擴大篩檢，呼籲住戶踴躍報名。（圖／鍾小平提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲4日公布12行政區確診數，其中中正區本週確診數比上週還多，因此將於下週比照「虎林專案」前往當地社區普篩。中正區某國宅3日貼公告，提及社區內有多人確診，將在社區辦理篩檢；而台北市議員鍾小平則提到，該地至少逾10位民眾確診，總幹事已經開始在造冊。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲公布12行政區確診數字，只見6月27日至7月3日這一週，萬華從3日公布的7例，到了4日增加至14例；而中正區3日為6例，4日增加至13例；中山區3日為8例，4日增加至12例。

柯文哲提及，先前北投區有發現有上升，發現是兩個家戶內感染；同樣的，也有發現中正區確診比上週有上升趨勢，已經有做完完整疫調，也已發現熱區，所以下週會去中正區，依照虎林街模式，在中正區做社區普篩。

關於中正區確診數上升，該區某國宅管理中心3日在社區張貼公告，上面寫著「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議要擴大篩檢。為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶踴躍報名。」而上方報名日期為7月5日至7日，採取電話報名機制，時間分為2梯次，分別為上午9時至中午12時，以及下午2時至晚上6時。

鍾小平提及，該國宅就在中正南機場附近，至少有逾10人確診，因此請市府快點處理，盡快安排快篩、匡列和疫調。

不過，台北市政府表示，要確認詳細細節才會對外公布。