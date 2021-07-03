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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸軍事雜誌刊「攻台三部曲」　還做影片「模仿國軍被襲罵髒話」

記者蔡紹堅／綜合報導

具有大陸官方背景的軍事雜誌《艦船知識》7月1日中共建黨100周年當天發表了一篇題為「統一之戰的序幕 對台聯合火力突擊三部曲」的文章，並上傳了一段攻台的模擬影片，在影片中「模仿」國軍士兵口吻大罵「靠北」「幹」等髒話。

文章中指出，在對台統一作戰中，解放軍的聯合火力突擊主要分為「彈道導彈擊」「巡航導彈打擊」以及「砲兵火力壓制」三階段。第一輪彈道導彈的目標將是台軍的機場、預警雷達陣地、防空導彈陣地、指揮所等重要固定目標，尤其機場、雷達及防空導彈陣地是攻擊的重點。

▼《艦船知識》製作模擬攻台影片，還模仿國軍士兵罵髒話。（圖／翻攝微博）

▲▼陸軍事雜誌刊出「攻台三部曲」　還做影片「模仿國軍罵髒話」。（圖／翻攝微博）

文章提到，解放軍的「東風16」導彈最大射程1000公里，覆蓋台灣全島機場，適合執行此任務，且台軍沒有美軍的導彈預警系統，也缺乏足夠的攔截手段，機場一旦受到打擊，戰機就無法起飛作戰。

文章中指出，第二輪是密集的巡航導彈打擊，解放軍的軍艦、潛艦將發射「鷹擊91」「長劍10」導彈，目標是台軍的軍事基地、軍火庫、通訊基礎設施以及公路要道。

文章提到，最後，解放軍的水面艦艇與路上火箭部隊將進行火力壓制，讓兩棲登陸部隊、海軍陸戰隊展開登錄，完成攻台任務。

▼影片模擬我方空軍基地受襲。（圖／翻攝微博）

▲▼陸軍事雜誌刊出「攻台三部曲」　還做影片「模仿國軍罵髒話」。（圖／翻攝微博）

《艦船知識》還在微博上傳了一段攻台的模擬影片，除了導彈發射的畫面外，解放軍並出動了航母等船艦，並有解放軍士兵在廣播中表示，「所有戰機立即起飛，這次感覺來真的了！」

另外，影片中也模擬了台灣被襲後的情況，並「模仿」國軍士兵口吻大喊，「靠北，10馬赫的飛彈，我拿頭給你攔啦！」「幹！這是什麼飛彈！」「死在地面上真是戰機飛行員的恥辱！」「聽說花蓮山空軍基地已經被摧毀。」「靠北，防空飛彈受到電磁干擾癱瘓啦！」

▲▼陸軍事雜誌刊出「攻台三部曲」　還做影片「模仿國軍罵髒話」。（圖／翻攝微博）

據了解，《艦船知識》由「中國船舶工業集團公司」旗下「艦船知識雜誌社所」發行，為大陸艦船方面的權威雜誌，曾與《兵器知識》、《航空知識》並列大陸三大軍事雜誌。

事實上，《艦船知識》去年5月20日就曾上傳過一段「2020台海打擊作戰推演」影片，宣稱4分鐘內可以癱瘓台灣的機場，24小時內能解放台灣。對於該段影片，陸委會發言人邱垂正當時曾表示，呼籲北京當局，做為區域負責任的一方，要能負起相對的責任，審慎思考，降低情勢誤判，停止升高兩岸對立舉動。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：

攻台三部曲艦船知識

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