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疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，教學陰蒂的正確位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書瘋傳一名女看護因疫情無法見男友，寂寞難耐之下，只好跟阿公「借用一下」，氣得雇主PO出羞羞片求問，「大家如果遇到了，會怎麼處理？」影片引發網友暴動朝聖，國內知名泌尿女醫師張美玉表示，她也很質疑「劇情」真假，但她也說：臥床患者應該不容易插入，可能單純是外籍看護透過「磨蹭」達到高潮。

這名女子在「爆料公社公開版」表示，3月多時請了看護，來照顧行動不便的爺爺，近期想要帶爺爺接種疫苗，卻發現對方開始出現喘、體虛的狀況。不過女子把阿公帶去檢查，發現身體無礙，但是透過監視器畫面卻發現外籍看護跨坐「借用阿公」。

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張美玉醫師看到這篇臉書貼文之後，第一時間也質疑「劇情真假」，不過她用醫療觀點來看：「如果阿公需要看護，我相信身體狀況一定不太好，因為他要臥床，以這個可能性來講，當然這個女生坐上去，不一定要插入，光是磨蹭就能達到高潮」，所以她不排除這個女生單純只是「跨坐」上去，就是一種磨蹭，就像小狗會磨蹭人類大腿，就靠這樣就能達到性的滿意，並非有插入。

▲網友在臉書《爆料公社》表示阿公被外籍看護借用 。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友在臉書《爆料公社》表示阿公被外籍看護借用 。（圖／翻攝爆料公社）

張美玉醫師也不諱言，其實她有不少70歲以上的患者都會來購買「犀利士」、「威而鋼」，但是如果臥床就不一定了，如果是臥床就是中風過或是內科方面的疾病導致提早衰弱，所以年齡不是問題，而是透過ECOG評量表0到1，評核在這個區間的就是身體好，性功能也會好。

不過她坦言這名外籍看護「真的有性需求」，可以去購買「情趣用品」，真的別「借用」一個臥床阿公。然而原po表示阿公很「舒服」，對此張美玉解釋：「阿公經由別人的挑逗，也許會舒服，這個舒服也未必要達到高潮（射精），透過性器官的撫摸，一種身體的接觸，對於一個臥床的人來講，他們也是有需求的」。

「性功能」也能當成一個身體指標！張美玉強調如果到了70歲還能「勃起」、有性需求，代表身體還不錯，只要體能可以，對於長者的性生活次數，也沒也特別限制，只是得要注意「體位」，千萬別嘗試「難度」較高的體位，像是「火車便當」，雖然「女上男下」是不錯的選擇，但小心造成「陰莖骨折」，張美玉就說「傳教士」是比較安全、若有膝關節退化情況，也可以選擇「側躺」姿勢。

▲網友在臉書《爆料公社》表示阿公被外籍看護借用 。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友在臉書《爆料公社》表示阿公被外籍看護借用 。（圖／翻攝爆料公社）

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