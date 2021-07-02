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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇批柯文哲「基本功還沒做好」　全國解封恐受台北影響

▲王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

▲王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市環南市場2日發現41人PCR陽性確診，衛福部長陳時中及台北市長柯文哲趕赴現場視察，其中柯文哲指出，本來就預期萬華感染後接下來就會有其他感染，接下來將採「焦土戰術」先快篩一遍、打疫苗，接下來PCR，希望把感染源撈出來。不過，民進黨立委王定宇表示，北市基本功還沒做好，又率先微解封夜市，恐怕讓全國解封受到台北影響。

北市1日起針對批發市場人員進行大規模PCR檢測，而2日發現環南市場有41人PCR陽性確診，立即送防疫旅館隔離，市場則在上午7時半封閉清空消毒，預計下周二開市，持PCR陰性證明才可出入。

事發後，行政院長蘇貞昌慶陳時中落實執行市場專案，並立即前往現場掌握相關狀況，並請經濟部部長王美花、農委會主委陳吉委與醫福會執行長王必勝及相關醫療院所協助；北市方面，則由柯文哲率副市長黃珊珊、蔡炳坤、衛生局長黃世傑等人赴環南市場視察。

柯文哲在現場受訪時表示，本來就預期在萬華感染之後還會有其他感染，這次是從萬華進入批發市場，目前計畫制定是第一次是快篩，接下來進行大規模打疫苗，最後在進行PCR篩檢。

柯文哲指出，昨天找北榮、亞東、聯醫分三地方進行檢測，因為疫苗打下去要發揮作用還要10到14天，預期時間內會陸續感染，把可能感染的案子找出來，防止散落到其他區，先快篩，接下來打，最後再PCR，今天篩1000多，明天也是，希望把感染源都撈出來。

然而，王定宇不埋單柯文哲的說法，在臉書表示，「焦土戰術」、「早就預料」等，可不可以不要再用這些新名詞，用不同的新奇詞彙，其實都是指其他縣市和中央早就在做的事，老老實實的做好疫調、隔離、篩檢、分流。

王定宇說，醫療資源相對弱勢的屏東，面對傳染力更強的Delta病毒，二個禮拜就已經控制住了，台北卻還在一再爆發，成為全國最嚴重，然後基本功還沒做好，又率先微解封夜市，恐怕會再次拖累全國7月12日的三級降至二級，讓全國解封受到台北影響。

對於疫調是否落實？王定宇舉例，一、屏東確診案例14734為例，這位70歲個案疫調匡列274人；台北北農6月25日確診9人，只匡列13人。二、市場內攤商確診，隔鄰的攤商卻未被匡列。這樣的疫調、或是「同心圓」是否落實，非常令人擔憂。

王定宇說，而環南市場今天爆發41人確診，有市場工作人員不滿爆料表示，台北市到現在仍只匡列確診攤商，根本沒有九宮格匡列外，由於很多會到環南市場購買的消費者是夜市攤商，憂心在北市夜市解封的情況下，這些人都沒匡列，恐造成下一波擴散。

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