彰化喬友大樓火災釀4死　徐國勇：從優撫卹殉職消防員陳志帆

▲彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

彰化市喬友大樓昨天晚間發生火災，造成4死20傷，其中33歲的消防員陳志帆因此殉職。內政部長徐國勇1日前往彰化殯儀館，向陳志帆與家屬表達哀悼，並表示內政部已啟動調查事發原因，此外，他也指示消防署要從優撫恤。

徐國勇1日在臉書表示，稍早前往彰化殯儀館，向英勇的消防同仁陳志帆及志帆的家屬表達沉痛哀悼及慰問，關於這場不幸的火災事件，內政部已在今日上午啟動災害事故調查會，並指派消防署蕭煥章副署長親自率領火災調查組、災害搶救組及督察室協助調查事發原因。

對於因公殉職及受傷的消防同仁，徐國勇提到，已指示消防署要從優撫卹，並向同仁的家屬提供協助及照顧，願逝者安息，傷者平安康復。

昨日晚間彰化市火車站前喬友大樓失火，濃煙從大樓2樓竄出，持續悶燒波及1到4樓，該大樓目前為防疫旅館，房間在7樓至9樓，現有檢疫人員與工作人員共31人，搜救人員讓他們穿上隔離衣搭雲梯車下來。最後，消防員進到火場發現3名房客，2男1女倒在房內，死者為陳姓男子、倪姓男子，以及一名印尼籍女移工。

消防人員點名時發現有同仁失蹤，便進入大樓內找人，最後在火場9樓一處房內的浴缸，找到33歲的消防隊員陳志帆，發現時已失去生命跡象，甚至氧氣瓶幾乎用光，雖然同仁立刻幫忙進行心肺復甦術（CPR），仍無法挽救陳志帆的生命。詳細的起火原因仍待調查。