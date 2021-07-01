社福捐款2原因「雪崩式滑落」！他霸氣捐20萬　門諾：像下一場及時雨

▲陳重銘捐款20萬給門諾基金會。（圖／翻攝不財達人陳重銘粉專，下同）



記者周姈姈／台北報導

投資達人不財教主陳重銘昨（6/30）日於粉專發文「疫情影響，弱勢團體更艱難，請有錢出錢，有力出力」，並捐款20萬贊助門諾基金會，而門諾基金會粉專也親自在底下回應「最近捐款如雪崩式滑落，有這筆善款真的是好感心的及時雨」，基金會也表示，疫情影響民眾出門意願及收入，真的很難再捐錢，目前捐款金額約少了四成左右。

投資達人不財教主陳重銘在臉書專頁寫下「上次的團購，廠商客服真的不及格，讓我心裡面過意不去。結算後我留下1316元，彌補我的心靈創傷。其餘的25萬，全部贊助弱勢團體，疫情影響，弱勢團體更艱難，請有錢出錢，有力出力」其中20萬捐款給門諾基金會、5萬給創世基金會。

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▲疫情之下的弱勢團體很艱難，陳重銘呼籲大家「有力出力，有錢出錢」。



該貼文短短一天內就破4000讚，還有網友留言響應「這兩天有把每月捐款金額調高3000了，盡自己綿薄之力」、「今天會效法老師的善舉」、「謝謝老師捐款給門諾」，甚至還釣出門諾基金會臉書專頁小編於貼文底下回應「太感動了，最近捐款如雪崩式滑落，有這筆善款真的是好感心的及時雨，小編代替偏鄉長輩謝謝教主！」

至於「捐款如雪崩式滑落」一事，門諾基金會公關室主任陳祐禎表示，發生疫情之後的捐款大概少了四成左右。

門諾基金會的捐款方式有銀行電匯、信用卡授權、郵局劃撥、超商代收等，陳祐禎指出，過去捐款有50～60%都來自雙北，因此「北部地區的捐款對我們來說很重要」，這些捐款者主要使用郵政劃撥捐款，但本次疫情爆發全台升三級警戒，民眾減少出門次數，再加上疫情重創經濟，影響民眾經濟，根本很難再捐錢。