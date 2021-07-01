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連戰、宋楚瑜祝賀中共黨慶　民進黨團批：羞辱台灣踐踏香港

▲▼立法院 民進黨團「東方明珠變色 民主同盟聲援」記者會 洪申翰 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「東方明珠變色 民主同盟聲援」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國共產黨1日迎接百年黨慶，包括前國民黨主席連戰、洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜等人皆發表賀電，期盼兩岸關係和平發展。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這不只是對台灣的污辱，在這個時間點也是在踐踏、羞辱香港人民，國民黨應該提出代表台灣人民聲音的主張。

民進黨團1日上午召開「東方明珠變色，民主同盟聲援」線上記者會，與會者包括書記長羅致政、幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、立委洪申翰等人。

黃世杰表示，這些國民黨大老們的行為，不但嚴重打臉香港人民，更是對中國這段時間以來的極權化、國內政治壓制，以及種種人權議題一個重重的打臉跟漠不關心，對於任何一個國家而言，執政黨的黨慶並不是最重要的議題，而是這個政黨在執政的過程中，到底帶給人民什麼。

黃世杰說，國民黨如果無視中共對中國人民的壓迫，而只是參加一個嘉年華、非常虛假的慶祝活動，並且說一些言不由衷的話，民進黨團感到非常遺憾，國民黨身為民主國家的在野黨，對於香港情境急速地改變應該有所表示，才能夠符合國際社會的期待。

羅致政表示，不論是洪秀柱、連戰，乃至於宋楚瑜所發的賀電，完全是在呼應對岸「民族主義」的追求，卻完全不提台灣最自傲、自豪、珍惜的民主自由，「對岸跟台灣越走越遠，最重要的原因就在這個地方」。

羅致政強調，這不只是對台灣的污辱，在這個時間點也是在踐踏、羞辱香港人民，國民黨不發賀電只是最消極的做法，「應該出來對他們的前主席們發表賀電表達看法」，不論是公開、不支持或反對，都應該提出代表台灣人民聲音的主張。

劉世芳則表示，國民黨不發賀電給共產黨，恐怕是他們的兩難，因為國民黨主席江啟臣在當選黨主席時，也沒有得到中國國家主席習近平辦公室的任何回應或賀電，「所以這是有來有往」。

劉世芳認為，江啟臣的決定是正確的，但是也不要消極，應該更積極地告訴全台灣人民，身為國民黨主席對台灣前途的發展，以及習近平所提九二共識的看法，請提出在野黨、泱泱百年大黨應該有的態度跟立場。

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