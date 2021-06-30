他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

圖、文／鏡週刊

先前因國內爆發COVID-19疫情，指揮中心實施防疫第三級警戒至7月12日，隨著近日疫情逐漸趨緩，加上今（30）日本土新增病例降至55人，醫師沈政男今（30）日po文表示，「從陳時中與侯友宜的口風可以看出來，7月12日解封有望了。大家繼續努力！」

中央疫情指揮中心今下午宣布，國內新增56例COVID-19確定病例，分別為55例本土及1例境外移入，另有確診個案中新增5例死亡。其中本土個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例。

醫師沈政男今於臉書po文表示，今天新增55例，疫情已經減緩，不過政治口水也開始多了起來，「什麼『台北沒做疫調導致疫情失控，看今天新增數目就知云云』，都是亂扯。拜託，大家在早上就知道今天是5字頭，怎麼，信口開河的名嘴竟然不知？」

沈政男以專業角度分析，「沒做疫調，疫情也不會失控啦！」因為現在是三級警戒，差別在於可以更快清零。「台北現在該做的，那些拚命打柯的人，看得出來嗎？就因看不出，於是只能噴口水。」

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至於外界有人稱屏東Delta群聚原本應有75例，沈政男也打臉強調，「這是錯誤的，因為戴上口罩以後，R0值就不可能那麼高了。」最後沈政男表示，從陳時中與侯友宜的口風看來，「7月12日解封有望了。大家繼續努力！」



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