　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

國內爆發COVID-19疫情，防疫第三級警戒延長至7月12日。（本刊資料照） 圖、文／鏡週刊

先前因國內爆發COVID-19疫情，指揮中心實施防疫第三級警戒至7月12日，隨著近日疫情逐漸趨緩，加上今（30）日本土新增病例降至55人，醫師沈政男今（30）日po文表示，「從陳時中與侯友宜的口風可以看出來，7月12日解封有望了。大家繼續努力！」

中央疫情指揮中心今下午宣布，國內新增56例COVID-19確定病例，分別為55例本土及1例境外移入，另有確診個案中新增5例死亡。其中本土個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例。

醫師沈政男今於臉書po文表示，今天新增55例，疫情已經減緩，不過政治口水也開始多了起來，「什麼『台北沒做疫調導致疫情失控，看今天新增數目就知云云』，都是亂扯。拜託，大家在早上就知道今天是5字頭，怎麼，信口開河的名嘴竟然不知？」

沈政男以專業角度分析，「沒做疫調，疫情也不會失控啦！」因為現在是三級警戒，差別在於可以更快清零。「台北現在該做的，那些拚命打柯的人，看得出來嗎？就因看不出，於是只能噴口水。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於外界有人稱屏東Delta群聚原本應有75例，沈政男也打臉強調，「這是錯誤的，因為戴上口罩以後，R0值就不可能那麼高了。」最後沈政男表示，從陳時中與侯友宜的口風看來，「7月12日解封有望了。大家繼續努力！」

 


更多鏡週刊報導
籲中選會延後舉辦公投　民眾黨也提「不在籍投票」
憂疫情卡公投　朱立倫籲推動「不在籍投票」：全黨動起來
台灣疫苗覆蓋率嚴重落後　醫曝「現實慘況」求國人別再挑了

ET快訊
女星激情滾床「下半身」成亮點　嚇喊：拍完才發現
立陶宛機構獲近「2000筆台灣善款」　召集人驚嘆奇蹟
人氣女團成員爆「非法打牛奶針」染毒　身份曝光
7歲柔道童離世　鳳梨、館長悲痛發聲！連千毅：喪葬費我出
這國家宣布跟進歐盟　「開放台灣人入境」
他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「會沒錢生活…」阿嬤遭撞骨折忍痛賣菜　外送員借地擺攤幫賣超暖

他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

屏東女果農與確診白牌車司機一起吃麵　Delta累計12人

快訊／柔道童帷帷亡！爸爸「心痛275字」發文：老天還是把你帶走了

台灣爆首例「黃喉貂」感染狂犬病！　專家籲遵守二不一要原則

陳其邁鐵腕「封樓」挨轟！高雄人一句話突破盲點…2小時5千人狂讚

陳其邁「整棟隔離」防疫！每人恐負擔14K　鄉民戰爆：高雄獨立了嗎

教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

「輸了含弟弟GG」！漫畫家PO詭異互動稱：口感像粉腸…網一看罵翻

桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

「會沒錢生活…」阿嬤遭撞骨折忍痛賣菜　外送員借地擺攤幫賣超暖

他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

屏東女果農與確診白牌車司機一起吃麵　Delta累計12人

快訊／柔道童帷帷亡！爸爸「心痛275字」發文：老天還是把你帶走了

台灣爆首例「黃喉貂」感染狂犬病！　專家籲遵守二不一要原則

陳其邁鐵腕「封樓」挨轟！高雄人一句話突破盲點…2小時5千人狂讚

陳其邁「整棟隔離」防疫！每人恐負擔14K　鄉民戰爆：高雄獨立了嗎

教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

「輸了含弟弟GG」！漫畫家PO詭異互動稱：口感像粉腸…網一看罵翻

桃園鴨子划水「固安計畫」已篩4.6萬移工　99例陽性PCR全陰性

布蘭妮父親撇「都是她的決定」　沈默多日發聲：害她悲慘的不是我

爐烤桂丁雞還吃得到！一號糧倉與樂埔町有新團隊接手　員工也一併承接

愛犬躺床遭酸「細菌超多髒死了」　米可白被惹火反擊⋯吸2萬人共鳴

「保單紓困」申辦方式總整理　這家首創遠距投保平台！

周揚青 「真名」曝光？親曬兒時文章…網懂了：從小就是作文高手

「會沒錢生活…」阿嬤遭撞骨折忍痛賣菜　外送員借地擺攤幫賣超暖

求職地點太遠被拒！女大生回一句「笑死」…面試官氣炸公審引戰

國巨整併奇力新改善產品組合　陳泰銘形容：新國巨將「嘗到蛋糕上的奶油」

曾緊張到整晚沒睡！夏如芝「從學習中成長的甜心媽咪」

立陶宛機構獲近「2千筆台灣善款」　召集人驚嘆奇蹟

生活熱門新聞

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

實聯制問題多！超商店員提「5大亂象」

712能解封？陳時中給答案了

12生肖下半年運勢出爐！「這生肖」存款大翻漲

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面