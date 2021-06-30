柯文哲嗆周玉蔻「狗尾巴」　批中央「放任一個人搶先公布資料」

▲周玉蔻、柯文哲。（合成圖／翻攝周玉蔻臉書、北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻30日爆料「獨家」消息，指今天確診個案數，足以証明，台北市長柯文哲隱匿北農染疫案。對於為什麼周玉蔻可以先知道確診數，是否散播假消息？柯文哲表示，「這是政府要去思考的題目，一開始是狗搖尾巴，後來是尾巴搖狗，後來有一天，其實，他把尾巴剁下來，那個尾巴掉在地上，自己都會搖」。

周玉蔻30日上午在臉書直言，今天確診個案數，足以証明，柯文哲隱匿北農染疫案，害得全台灣跟著雙北一起無法解封！罪魁禍首不認帳，還搞夜市什麼「微解封」！是唯恐天下不亂！

對此，柯文哲30日在防疫記者會上指出，政府常常收買或是聘用雇用，一些名嘴放消息帶風向，可是有一天這些名嘴越來越膨脹，就開始倒過來，影響整個政府的決策，後來有一天政府要切割關係，完全無法控制，這是政府要去思考的，你們怎麼會去放任一個人，比中央疫情指揮中心，更早可以去宣布一些，中央政府要去公布的資料？

柯文哲提到，昨天晚上在CALL IN節目看了一下，很多名嘴講台北市不做疫調部匡列，每個人的口徑非常一致，他非常清楚，這是一種中央廚房，每個人講的一致，台北市到現在感染4000多，北市府110多個感染，如果台北有4000多人感染，台北的公務員有100多個感染，這也不是奇怪的事情，媒體說北市府有100個感染，但員工散布在各個角落。

柯文哲提及，至於北農的事情，現在先把問題解決，不想計較一大堆東西，把事情解決掉比較重要，疫情期間，還滿腦子搞這種政治動作，讓人看起來就很討厭。