黑影幢幢？桃園公廟指警方「見證」交接挨告　不起訴原因曝

▲桃園市平鎮區福星宮去年爆發新任主委交接典禮上，新任柯姓主委疑似有黑道背景，事後大肆宣傳有律師與平鎮警分局偵查隊「見證」下完成，警方認為名譽受損提告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區福星宮去年10月間舉辦新卸任主委交接儀式，由於坊間盛傳新任柯姓主委疑似有黑道背景，地方質疑單純土地公廟竟染黑，因此連署陳情，警方唯恐釀成社會事件到場蒐證維持秩序，但事後柯姓主委、卸任黃姓主委與黃姓發言人竟聲稱典禮在律師與警方偵查隊「見證」下完成，引發地方嘩然，警方認為名譽受損，依侮辱公署罪嫌提告；桃檢認為，柯姓主委與黃姓前主委等3人僅評論、並無謾罵之字眼，偵結予以柯男等人不起訴處分。

檢警調查，40歲的陳姓男子去年10月23日中午以新任主委身分，發布公開信函中說「福星宮第八屆委員會按照8月5日在偵查隊在場及律師見證下，與第八屆委員們辦理交接，整個過程完全合法經得起考驗」等語；30歲的前宮廟黃姓發言人則在臉書直播中「在選舉管委會時，經由律師還有我們當地偵查隊，在現場見證下，第八屆委員順利交接」。70歲的黃姓前主委則接受電視台採訪時說「交接在幹部、委員及現場律師見證，偵查隊長都有在現場，現場給我們做一個見證」等語。

事後地方民眾質疑平鎮警分局竟然為有黑道背景主委交接做見證，引發地方嘩然！平鎮警分局則有口難辨，認為柯等3人言論已嚴重影響警方之名譽，依妨害公務之公然侮辱公署罪嫌，將3人函送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，柯等3人均堅決否認上述犯行，3人均辯稱，偵查隊在場是要維護秩序，律師才是見證，因為公開信中有個「及」字，意思是分開的，不是偵查隊見證之意，當時只是陳述事實，見證的是律師。

檢察官審酌，柯等3人雖然都有提到偵查隊長或偵查隊在現場見證等語，但僅就當天平鎮分局偵查隊到場值勤事予以評論，並無其他謾罵之字眼，可見所言並非意在侮辱警察機關或警察人員，難認有其他積極證據足認3人有何犯行，偵結予以3人不起訴處分。

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