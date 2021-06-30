保單借款紓困7月上路　立委要求申請資格「從寬認定」

▲民進黨立委鍾佳濱等人召開「勞工紓困貸款已截止，保單借款補位應即時」線上記者會。（圖／取自直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

行政院日前公布紓困4.0精進方案，雖然針對勞工紓困貸款名額加碼至117萬人，但仍有許多民眾因資格不符或未搶在6月19日前送件，導致對加碼方案是「看得到卻領不到」，民進黨立委鍾佳濱等人30日呼籲，保單紓困借款要緊急上陣，讓無法借到勞工紓困貸款的民眾，也能用持有的儲蓄型保單借款救急。

金管會和壽險公會4月規劃保單借款優惠方案，原訂於今年10月1日實施，由於5月中旬台灣本土疫情升溫，金管會緊急和壽險公會協調全體22家壽險業者，提早在7月1日開辦經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案。

對此，民進黨立委鍾佳濱、林楚茵、台灣基進立委陳柏惟等人30日上午召開「勞工紓困貸款已截止，保單借款補位應即時」線上記者會，並邀請金管會保險局、勞動部勞動福祉退休司等單位派員說明。

鍾佳濱指出，根據壽險公會統計，持有儲蓄型保單者，以20至59歲青壯年人最多，該族群可能因為資格不符而無法取得勞工紓困貸款，但又遇到疫情衝擊導致收入頓減，一時不夠支應大筆生活開銷。

鍾佳濱說，此時便應該讓平常有儲蓄或小額、保守理財習慣的小資及年輕夫婦家庭族群，利用儲蓄型保單向壽險公司以低利率借款，暫時度過困境，因此建議保單紓困借款申請資格應該從寬認定，不只要顧窮也要救急。

林楚茵表示，在這波疫情肆虐之下，樂見保險業者共體時艱幫忙政府一起為民眾紓困，也期盼業者在權衡當下收益以及永續經營（ESG）理念兩者，盡可能地核貸給急需紓困的保戶，協助受疫情影響、本身有儲蓄理財概念但無法領到勞工紓困貸款的小資族度過這波難關。

陳柏惟也說，政府民間一條心才能達到紓困不漏接的目標，本次保單借款的第五類保戶「受疫情影響致經濟困難」，在認定上容易使民眾感到疑惑，建議金管會應研擬相關認定辦法或採多元證明方式，減少民眾和業者間的認知落差。

對此，金管會保險局長施瓊華回應，壽險業在疫情爆發第一時間提出紓困對策，願意提供保單貸款優惠利率，她要代表金管會主委黃天牧表達感謝，也希望壽險公司在收件審查時體恤員工，讓保單可以順利核貸。

施瓊華表示，多數保險公司業務員和客戶維持長期聯繫，可以第一線理解客戶經濟狀況，希望壽險公司彈性審查、配合視訊投保機制，幫助民眾更容易取得貸款。

施瓊華也說，未來保險局會建議證期局將這次的紓困貸款納入壽險公司的公司治理評鑑，鼓勵其對紓困的貢獻。

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