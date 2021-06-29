　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打工族紓困4／30在保才能領　邱顯智：那天是五一連假第一天！

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部28日擴大舉辦紓困4.0，其中針對部分工時受雇勞工（打工族）推出生活補貼1萬元，對此，時代力量立委邱顯智指出，紓困其中有一項條件規定必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。「但今年的4月30日是五一勞動節的補假！」

邱顯智表示，28日是部分工時工作者紓困補助申請的第一日，從去年開始就被遺忘的打工族，終於可以拿到紓困補助。但仔細看看勞動部的條件，必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。「就這麼剛好，今年的4月30日是五一勞動節的補假，很多打工族因為沒有上班，所以沒有保勞保！」

邱顯智解釋，很多打工族因為是部分工時，所以雇主經常是以「日投保」而非「月投保」的方式加保，打工族上班一天就加一天勞保、下班馬上退保，讓雇主可以逃避付打工族一整個月的保費。「今年的4月30日是五一勞動節的補假，很多打工族因為沒有上班，所以沒有保勞保。」

邱顯智指出，眾多打工族的工作是排班制，工作型態已經非常弱勢了，卻因為「不夠幸運」，4月30日沒打到工，就被認定「未被疫情影響」。邱顯智表示，勞動部應該修正規定為：「發放對象為今(110)年4月參加就業保險滿7日（或更低）以上者」，才能協助更多打工族度過難關。

▼勞動部推出的部分工時勞工紓困補貼28日上線。（圖／取自勞動部官網）

ET快訊
賈永婕和尪大吵！女兒幫發文爆「媽變懶了」　編劇：難怪文筆變好
50億「台灣疫苗基地」曝光！　他1人就捐20億
快訊／傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人　指揮中心回
名車違停都要買！士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了
快訊／7/12可望「微解封」？　指揮中心回應了
台灣自購「41萬劑莫德納」明來台　抵達時間曝光
女友搭太魯閣號倖存　《女兵》男星目睹出軌公審！　她爆氣反擊曝
LIVE／7月12日有望「微解封」？　指揮中心最新說明
快訊／台中疫苗殘劑預約網頁今上線　圈圈轉半天進不去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

潘孟安用「正直」防疫　朱學恒酸爆：講幹話病毒會害怕嗎？

彭博多次指疫苗覆蓋率過低　江啟臣：蔡政府不聽…把全民當白老鼠

打工族紓困4／30在保才能領　邱顯智：那天是五一連假第一天！

主播張齡予「吃爆芒果」挺屏東　暖舉獲近萬網讚翻

高通推出Snapdragon 888 Plus 5G行動平台　華碩、小米等旗艦機都將採用

打工族4／30沒上班領不到1萬紓困　高嘉瑜：不能只拿一天當標準

台灣致死率10國第1、接種墊底　陳建仁喊話：應緊急授權國產疫苗

台灣防疫排名暴跌「倒數第10」　高虹安分析4大關鍵原因

藍綠大咖逆時中！　侯友宜、鄭文燦齊喊「入境兩篩」防Delta

潘孟安駁斥「Delta祖孫疫調甩鍋」：吹哨者還要被凌遲

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

潘孟安用「正直」防疫　朱學恒酸爆：講幹話病毒會害怕嗎？

彭博多次指疫苗覆蓋率過低　江啟臣：蔡政府不聽…把全民當白老鼠

打工族紓困4／30在保才能領　邱顯智：那天是五一連假第一天！

主播張齡予「吃爆芒果」挺屏東　暖舉獲近萬網讚翻

高通推出Snapdragon 888 Plus 5G行動平台　華碩、小米等旗艦機都將採用

打工族4／30沒上班領不到1萬紓困　高嘉瑜：不能只拿一天當標準

台灣致死率10國第1、接種墊底　陳建仁喊話：應緊急授權國產疫苗

台灣防疫排名暴跌「倒數第10」　高虹安分析4大關鍵原因

藍綠大咖逆時中！　侯友宜、鄭文燦齊喊「入境兩篩」防Delta

潘孟安駁斥「Delta祖孫疫調甩鍋」：吹哨者還要被凌遲

港《立場新聞》6位董事辭職　5月前投書評論文章全下架避險

潘孟安用「正直」防疫　朱學恒酸爆：講幹話病毒會害怕嗎？

攜手Google　三星One UI Watch手錶體驗MWC亮相

吃到1冷門蔬菜！他嗨喊「屌打空心菜」⋯曝黏滑口感：驚為天人

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」！指揮中心：邊境管理有調整

每逢大雨就淹！黃泥水挾昆蟲垃圾　住戶蓋「擋水牆」曝無奈心聲

張育成僅代跑守二壘　對左投無優勢連7場無先發

馬國賢求5小時「1.5萬帶走Kitty版芭比」　因前女友入坑：沒抵抗力

曾要大谷專心打擊當終結者　洋基強投道歉：我錯了

萬海早盤續創新高　長榮、陽明創高拉回「小心獲利賣壓！」

「最快」直線7秒　自信催油門通過

政治熱門新聞

館長隱藏YT訂閱數「遭質疑人氣下降」

遭酸「該學蔡壁如到前線」！林靜儀1句話狠打臉

綠營大數據／疫情三級藍營支持度下滑　他負面聲量高漲

陳怡君爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計製造恐慌」

逆時中防Delta！　藍綠大咖齊喊「入境兩篩」

盤點赴陸接種疫苗人物：對品質有信心

足當模範生！沈富雄：台灣延長三級是國際笑話

台灣防疫排名暴跌「倒數第10」　高虹安分析4大關鍵原因

邱毅點國民黨3惡習：檯面上都酒囊飯袋

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

蔡英文政府因應Delta病毒侵襲　96小時圍堵工作一次看

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

「Delta祖孫」疫調遭疑甩鍋　潘孟安：吹哨者還要被凌遲

快訊／侯友宜擴大紓困範圍　「這些行業」員工可領3萬元

更多熱門

相關新聞

打工族領不到1萬紓困　高嘉瑜：不能只拿一天當標準

打工族領不到1萬紓困　高嘉瑜：不能只拿一天當標準

「部分工時受僱勞工生活補貼」28日開放申請紓困補助，只要今年4月30日以參加就業保險，且月投保薪資2萬3,100元（含）以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助，即可領到生活補貼1萬元。不過，民進黨立委高嘉瑜指出，若雇主僅在員工上班日才進行投保，這樣4月30日當天沒上班的勞工，就被排除申請資格。

受疫情影響小　直播主調策略求生

受疫情影響小　直播主調策略求生

快訊／打工族1萬元紓困申請踴躍！首日收件逾三成　13.3萬人登錄

快訊／打工族1萬元紓困申請踴躍！首日收件逾三成　13.3萬人登錄

創10年新高　93%大學生計畫要在暑假打工分攤家計

創10年新高　93%大學生計畫要在暑假打工分攤家計

勞動部與民間團體合作增打工機會　每月最高可領1萬4800元

勞動部與民間團體合作增打工機會　每月最高可領1萬4800元

關鍵字：

邱顯智紓困打工勞動部

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面