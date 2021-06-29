打工族紓困4／30在保才能領　邱顯智：那天是五一連假第一天！

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部28日擴大舉辦紓困4.0，其中針對部分工時受雇勞工（打工族）推出生活補貼1萬元，對此，時代力量立委邱顯智指出，紓困其中有一項條件規定必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。「但今年的4月30日是五一勞動節的補假！」

邱顯智表示，28日是部分工時工作者紓困補助申請的第一日，從去年開始就被遺忘的打工族，終於可以拿到紓困補助。但仔細看看勞動部的條件，必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。「就這麼剛好，今年的4月30日是五一勞動節的補假，很多打工族因為沒有上班，所以沒有保勞保！」

邱顯智解釋，很多打工族因為是部分工時，所以雇主經常是以「日投保」而非「月投保」的方式加保，打工族上班一天就加一天勞保、下班馬上退保，讓雇主可以逃避付打工族一整個月的保費。「今年的4月30日是五一勞動節的補假，很多打工族因為沒有上班，所以沒有保勞保。」

邱顯智指出，眾多打工族的工作是排班制，工作型態已經非常弱勢了，卻因為「不夠幸運」，4月30日沒打到工，就被認定「未被疫情影響」。邱顯智表示，勞動部應該修正規定為：「發放對象為今(110)年4月參加就業保險滿7日（或更低）以上者」，才能協助更多打工族度過難關。

▼勞動部推出的部分工時勞工紓困補貼28日上線。（圖／取自勞動部官網）

