佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

▲佛州張伯倫塔南棟大廈崩塌。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

實習記者巫彥臻／台北報導

佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）發生12層的張伯倫塔南棟大廈（Champlain Towers South）崩塌事件，24日迄今仍有156人失蹤，救難人員正持續在廢墟中尋找可能的倖存者，同時也有失蹤者家屬在事發後連續接到16通下落不明的「詭異來電」，電話另一頭都沒有聲音，讓家屬非常擔心。

綜合外媒報導，失蹤者包含一對住在302室的夫妻，87歲阿尼．諾金斯（Arnie Notkins）是體育老師，81歲米莉安．諾金斯（Myriam Notkins）是銀行家和房仲，外孫傑克（Jake Samuelson）表示，至今已接到16通從祖父母家打來的電話，那支座機就在他們的床頭，每次接起另一頭都無聲，讓賽謬爾森全家人都相當震驚和焦慮。

賽謬爾森也表示，我們努力將這件事合理化，並尋找答案。每一通電話都讓他們感到揪心，不確定這些電話是家人打來求助，還是有其他特殊原因。

與諾金斯家3個女兒一起長大的絲穆克樂（Fortuna Smukler）也表示，當他得知這對夫婦住在302公寓時，感到相當難過，但仍希望奇蹟會出現。