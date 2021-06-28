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豐原117年歷史社口派出所重建　預計明年底完工

▲▼ 。（圖／立委楊瓊瓔服務處提供）

▲社口派出所興建於日據時期，已有約117年歷史，市府發包原地重建。（圖／立委楊瓊瓔服務處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原分局社口派出所興建於日據時期，已有約117年歷史，建物老舊、空間也不足，經各界奔走努力，市府21日發包原地重建，工程經費近5000萬元，新建物為地上3樓，並保有日據時期特色，工期約420天，預計2022年底完工。

台中市議員羅永珍表示，社口派出所建築物分為前後兩棟，後方的舊派出所前身為1903年興建的社口警察官吏派出所，1935年時發生墩仔腳大地震，派出所因嚴重毀損重建，僅存一片門面保有舊式的樑柱及牆面。

前棟建築則為1982年興建的加強磚造建物，使用年限為35年，依規定於2017年可報請拆除，因所內員警數增加，交通分隊進駐，辦公空間不敷使用，經提報市府現地改建，由當時副市長楊瓊瓔協調爭取中央核定補助興建經費4350萬元，另為爭取保留日治時期建築，本案前棟涉及文資保存建物修復經費，增加工程費用1500萬元，由中市政府文化局及文資處協助，另爭取第二預備金1500萬元，於今年5月7日獲盧秀燕市長支持同意。

立委楊瓊瓔表示，社口派出所近117年歷史，神岡在地人對派出所都存有一份感情，但因建築物在921大地震建築主體受創，雖經補強仍威脅值勤與洽公民眾安全，經地方多年爭取改建後，終於於去年經多次溝通協調成案，社口派出所建築將原地改建地上3層的新建築，完工後樓地板面積可達435坪，1樓規劃值班台、會議廳、社口所辦公廳舍、社口交通小隊辦公廳舍，2樓有女警宿舍、正副主管與小隊長寢室、餐廳、健身房，3樓為員警宿舍，戶外空間可容納23輛汽車、37輛機車，可解決辦公空間不足問題。

警局豐原分局說，社口派出所辦公空間老舊早已不敷使用，為了帶給洽公民眾及員警更舒適的空間，目前已規畫原址重建，全新廳舍將在2022年底完工， 但警政服務不因暫時遷址而打烊，社口派出所上個月已搬遷至新地址：台中市神岡區社口街106巷2號、電話：04-25623804，其中社口交通小隊一併遷移，民眾可安心洽公。

▲▼ 。（圖／立委楊瓊瓔服務處提供）

▲社口派出所重建後示意圖。（圖／立委楊瓊瓔服務處提供）

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