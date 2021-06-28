夜市撐不住想恢復營業！陳時中：指引訂出來才會考慮「微解封」

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情雖然逐漸趨緩，但依舊不能放鬆，近來不少餐飲業傳出希望可以先解封的聲音，更有部分夜市希望能從明(28日)恢復正常營業，對於這些解封聲音，指揮官陳時中回應了。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，餐飲業是目前可能產生最高風險的地方，因為民眾會脫下口罩密切接觸等行為，所以目前還是維持外帶不內用，待等到相關夜市或餐廳指引定出來，專家覺得可行後，才會考慮餐飲業可以「些微解封」。

另外，三級警戒再延長，但週末的百貨公司、熱門景點已出現出門透透氣的人潮。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥在臉書坦言「我們非常憂心」，並以國外抗疫為例，一旦輕忽3件事，疫情就會再度爆發，社會須付出更多的代價與時間，再三強調「台灣沒有放鬆的本錢」。

假日看到各景點有零星旅客出現，陳宗彥昨（27）下午在臉書感嘆，「我們…非常憂心。說好的，要一起撐住台灣；說好的，要分擔醫護人員的壓力；說好的，要保護家人的安全；說好的，不讓自己的放縱，變成他人的沉重。您忘記了嗎？」

由於疫苗涵蓋率還不足，陳宗彥說，有幾個地區更因為仍遭病毒肆虐，戰況激烈。全國一命的戰役還在進行中，一再的提醒不能讓疫情反覆，一說再說「台灣沒有放鬆的本錢」。他以國外抗疫的例證，告誡國人「一旦以為疫情控制了，一旦民眾放鬆警戒，一旦有報復性的出遊或群聚」，疫情就會再度肆虐。且會隨著變種病毒或更多威脅，國家社會要付出更多代價和時間。