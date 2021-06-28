Delta病毒傳播力高6成！指揮中心曝確診者有「這症狀」高達72%

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

屏東出現Delta病毒群聚事件，讓許多民眾擔心現有的疫苗對於印度變疫病毒株的保護力打折，也有國外報導指出，感染Delta病毒會出現發燒跟流鼻水症狀的比例最高，對此，專家諮詢小組召集人張上淳教授仔細說明了Delt病毒與英國變異株之間的差別。

張上淳表示，該篇英國報導中，是英國民眾利用APP自主上網通報症狀，因此完整性並不清楚，但有新加坡學者針對當地個案作出統計報告，從報告中可以發現，其中發燒症狀佔最高，咳嗽症狀則佔46%，因此上述兩症狀仍舊是非常重要的臨床表現。他表示，從目前的研究報告看起來，Delta病毒跟目前台灣流行的英國變種病毒株，在臨床表現上並沒有太大的不同。他強調，還是要呼籲有呼吸道症狀的民眾，就要趕快出來做篩檢，確認自己是不是得到感染。

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張上淳表示，另外從英國官方研究報告中可以發現，Delta病毒的確比英國變種病毒株有多40%到60%的傳播力，但對於輕症患者，打一劑疫苗在面對英國變種病毒株有50%的保護力，對於Delta病毒則只有33%的保護力，但只要打兩劑疫苗，保護力最高就可以上升，不管是英國變種病毒株或是Delta病毒，只要打兩劑都可以有到超過九成的保護力。他進一步指出，目前英國施打最多的疫苗品牌就是AZ，從數字上看起來AZ疫苗不管是對於英國變種病毒株還是Delta病毒都有很好的保護效果，且打疫苗可以預防住院跟重症發生的狀況。他再度呼籲，有機會可以打疫苗就盡量打。

▼變異株比較圖。（圖／指揮中心提供）