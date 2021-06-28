夏至藝術節停辦　同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」

▲為期兩個月的2021夏至藝術節停辦 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2016年起由臺南市、嘉義市、雲林縣及嘉義縣等四地劇場共同創辦的「夏至藝術節」，今年原定於7月3日至9月5日間登場，並已規劃精彩的劇場演出、工作坊及藝間店等多元豐富的表演藝術活動。然考量目前嚴重特殊傳染性肺炎（COVID―19）疫情仍嚴峻，為保護觀眾、演出者與工作人員安全，四縣市的主辦單位文化局及文化觀光處，經審慎評估後，忍痛決議停辦今年的「夏至藝術節」。

「夏至藝術節」帶起的跨縣市交流合作已邁入第六年，成為雲嘉南地區最具代表性的夏日藝術盛宴。藝術節主題多樣，包括「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」、「藝把青」、「藝饗家」等主軸，今年更首度規劃表演藝術團隊與策展人/場館間的媒合平台「藝場秀」。然目前國內疫情仍在三級警戒階段，一切以防疫為優先，考量劇場多為室內環境，為避免增加群聚感染風險，四縣市主辦單位不得不做出停辦的沉重決定。

今年夏至藝術節雖然停辦，但為延續劇場連線跨域合作的精神、推動劇場空間串聯互動、促進藝文團隊的流動與共享藝文資源等，四縣市將於年底11月20日至12月19日期間，賡續共同舉辦「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動，民眾期待的移動劇場、戲劇舞蹈工作坊、特色店家演出、戶外劇場及藝饗家青少年圓夢計畫等，都可望在年底與民眾見面。

「夏至藝術節」官網亦同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」官方網站，網站中有各縣市演藝廳或音樂廳的介紹，以及相關表演藝術團隊的訊息，以及年底系列活動預告等。請民眾密切關注官方網站與「雲嘉嘉營劇場連線」臉書粉絲專頁！



夏至藝術節官方網站： http://summertheatrefestival.tainan.gov.tw/

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