快訊／新北獲配12萬劑莫德納　衛生局曝開打時間、對象！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心26日宣布，美國贈台的莫德納疫苗250萬劑將於30日配發給各縣市，獲配最多的為新北市12萬1800劑，其次為台北市9萬1280劑，再來是台中6萬2300劑。對此，新北市衛生局長陳潤秋公布目前安排施打的地點及對象。

衛福部將於6／30日被送12.1萬劑，7／8日在配發第二批8.1萬劑，對此，陳潤秋指出，新北市將於到貨時間隔日就會儘快啟動施打，目前已安排好合約醫院、接種站、衛生所，至於診所是否加入施打，將依照中央是否開放而定。

衛生局補充說明，這批莫德納將提供一到七類人員施打，除了過去的長者、孕婦、醫護、防疫人員之外，軍事機關及國安單位之文職人員、未執行防疫相關作業之警察，憲兵、國家關鍵設施必要工作人員、運輸及倉儲業者、高中職以下學校教職員工與校內工作人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等第七類人員皆可預約施打。

衛福部長陳時中稍早指出，莫德納疫苗需在負30度C下保存，不敢一次配送106萬劑，是擔心解凍如果超過時間，會造成疫苗浪費，不過各縣市分配量已擬定，會隨時因應施打量繼續往下配送。

我國直購的24萬劑莫德納疫苗，25日完成封緘檢驗，指揮中心發言人莊人祥表示，這批疫苗為10人份，效期到效期到12/15，與美國贈台的14人份不同，加上效期較長，因此暫時不配送，等到美國的250萬劑疫苗全數接種完後再行使用。

美國贈台的3批莫德納疫苗，劑數落在58萬劑至96萬劑之間，到期日則在10/27至11/7，莊人祥表示，美國贈台的都可打至少14人，加上效期較短，為了怕同時發放搞混，因此將25日完成封緘的24萬劑暫時留存，待250萬劑全數接種完再行發放。