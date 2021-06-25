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桃園804疫情擴及竹縣！6月男嬰嗆奶咳嗽　和父母全家3口都確診

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹一名6月大男嬰一家三口全確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(25日)新增4例新冠肺炎確診案例，為案14534、14535、14566和14567。案14534和14535為一對父子，是國軍桃園總醫院確診者案13910的接觸者，在防疫旅館居隔期間出現症狀，就醫採檢確診。案14566則是竹東B長照機構住民，居隔期間經3次PCR採檢陰性，昨發燒就醫採檢陽性確診。案14567則是因肺炎至國軍桃園總醫院住院，期間3次PCR採檢陰性，昨4度採檢陽性確診。

新竹縣長楊文科說明，案14534為本國籍40多歲男性，住湖口鄉，他是之前確診者案14065的丈夫，而案14535則是他們6個月大的兒子。這一家三口都因為和國軍桃園總醫院確診者案13910接觸而被匡列居家隔離，媽媽19日已確診住院，父子則入住防疫旅館，19日晚間兒子咳嗽嗆奶，父子就醫採檢陰性，23日兒子又咳嗽哭鬧不安，父子再度就醫，採檢結果陽性確診，收治醫院負壓隔離病房。

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▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

▲▼4名確診者關係圖。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

案14566為本國籍70多歲女性，是竹東B長照機構住民，6月9日即因機構內照服員案12291確診，被匡列居家隔離，10日PCR採檢陰性，15日追蹤採檢陰性，22日配合疫情監控3度採檢仍陰性，至24日發燒就醫第4度採檢陽性確診。個案處於居隔期間，無新增匡列接觸者，2名同房住民延長居隔至7月8日。

案14567則為本國籍80多歲男性，住關西鎮，6月8日因肺炎至國軍桃園總醫院住院，入院時PCR採檢陰性，19日再度採檢又陰性，22日因為照服員確診被匡列隔離並採檢，結果陰性，24日醫院再度針對高風險對象採檢，結果陽性確診，收治醫院隔離病房。匡列接觸者1人，為個案陪病的妻子，列居家隔離。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

▲▼4名確診者相關足跡。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

根據疫調4個案例共匡列接觸者9人，其中1人居家隔離、8人自主健康管理。高風險的公共場所活動史，包括：竹東鎮長春路三段清心福全飲料店、竹東鎮北興路一段慧芯素食店、湖口鄉中山路一段全聯福利中心、湖口鄉中和街福洲包子饅頭、湖口鄉中山路二段欣融素食店、湖口鄉中興街統一超商等6處。

楊文科指出，這兩天竹東社區快篩部隊，前往某社區協助所有住戶及鄰近民眾進行篩檢，共完成528位民眾篩檢，全部為陰性。另外，針對本縣機構照服員的普篩，昨天（6/24）已完成篩檢401人，其餘205人將在今日全部完成。新竹縣快篩部隊到昨天為止，已完成1萬7208位民眾的篩檢，包括公費快篩1569人、自費快篩7416人、企業快篩2896人、社區快篩5327人。特別是三個行動快篩部隊，已陸續完成竹北、竹東、峨眉、寶山等4個鄉鎮社區熱點的快篩服務，也針對機構住民及照服員快篩。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

▲▼新竹縣疫苗施打概況。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

在疫苗部分，新竹縣獲中央分配3萬7600劑疫苗，其中AZ疫苗為3萬5100劑，莫德納疫苗為2500劑。「快打部隊」到昨天為止，已完成3萬1660人次的疫苗施打，包括機構住民及工作人員5502人、第1至3類人員1萬5713人、洗腎腎友886人、年長者7294人、孕婦112人、自費因公出國2153人，18歲以上疫苗覆蓋率為6.86%，疫苗不良反應部分，24日新增1人，該民眾於6月16日注射，24日往生

防疫統計方面，本縣累計的居家隔離人數為1599人，目前已解除隔離有1419人，目前尚在居家隔離者有180人。縣府6月2日成立4支「安疫專線」，提供專人24小時服務居家隔離者，到6月21日止，已完成717人次的服務。本縣居家檢疫累計人數有1萬4519人，目前尚在居家檢疫人數有193人。防疫旅館的部分，目前使用71間，尚有177間空房可運用。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

▲▼新竹縣防疫、快篩現況。

▲竹縣6月男嬰「嗆奶咳嗽」　　父子一同二採陽！一家3口全確診。（圖／新竹縣府提供）

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