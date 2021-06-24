這波本土疫情累積2444人重症！65歲以上個案「重症率達35.8%」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內從5月11日確認社區本土病例，疫情爆發以來已經累計超過1.3萬名本土，且有超過500例死亡。中央流行疫情指揮中心今日公布最新重症統計，有2444人屬於重症，當中大部分是60歲以上有1639例。60歲以上重症率達到35.8%。

國內發生本土疫情已經超過1個月，近期稍有穩定，單日新增病例維持在百例上下。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，依WHO嚴重度分類，這波疫情累積2444人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，重症比例18.5%，比先前一度達到20%，已經有稍微下降。

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而年齡 ≧ 60歲4572例個案中，計1639例(35.8%)為重症，比例和先前差不多，主要與年齡有關，年紀越大，重症比例就會越高。

羅一鈞也提到，目前治療策略有幾大方向，包含盡量把確診必換盡快收治到集中檢疫所或者醫院，做醫療觀察；若符合使用單株抗體藥物治療對象，包含65歲以上長者或者55歲以上有慢性疾病者可以使用，對於無症狀或者輕症患者可以降低出現重症狀況，現階段單株抗體藥物已經鋪貨下去將近一週，這兩天會整理使用情形。

至於重症的部份，現在已經有提供HFNC高流量氧氣鼻導管、瑞德西韋藥物協助治療，重症照護團隊因為重症人數有下降，比較能騰出手做些更精細調控與治療，治療狀況會比之前好很多會，應該也會反應在後續致死率與死亡個案。