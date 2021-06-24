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他嗆陳其邁「甩鍋大神」！曝「1關鍵」分析：感染源可能藏高雄

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁轟恩主公疫調不實。（圖／高雄市政府提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

高雄市長陳其邁不滿確診60多歲男子（案14359），曾三度進出新北三峽恩主公醫院卻沒被匡列，導致高雄2家庭感染，抨擊新北市恩主公醫院疫調不實。對此，北市議員羅智強反酸，「甩鍋大神陳其邁，雙北市民真倒楣。」

羅智強今（24）日中午在臉書po文表示，陳其邁此番言論就是要抹黑雙北人、甩鍋給新北，「連出院21天的案例都是別人的錯。」他指出，高雄確診的14359個案，5月27日就從新北出院，中間做PCR檢測也是陰性。5月29日在醫院發現有人確診，但僅有一例個案而非群聚感染，而且14359的病房，是確診者隔壁房的隔壁房（確診者隔壁的隔壁病室），「依照指揮中心的規定，根本不在框列範圍內。邁邁你也動動腦，醫院只有一例確診，隔壁房的隔壁房，中獎機率有多少？」

羅智強進一步分析，「因為14359已出院超過21天，可能有更近的感染源，甚至就隱藏在高雄市」，他也為雙北市民抱不平，「如果民進黨的認知作戰成功，未來高雄市再爆案例，肯定都把責任推給新北。我最心疼的，還是努力防疫的雙北市民，已經將確診數砍半再砍半，民進黨依然抹黑，連高雄+9例也能甩鍋，雙北市民到底欠民進黨什麼？」

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