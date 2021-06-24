快訊／衛福部：啟動「健康監測專案」 市場、超市4類人員全列入

▲攤販等四類人員列入健康監測人員。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

因應新冠肺炎防疫作為，衛福部24日在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，將啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對市場、超市等4類人員進行健康監測，降低交互傳染風險。

衛福部表示，各國因放寬管制致疫情再起的經驗歷歷在目，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心已宣布維持全國疫情警戒第三級至7月12日止，並與地方政府密切合作，持續擴大社區篩檢、強化主動監測機制、精進個案疫調與接觸者追蹤管理、加速疫苗接種及提升重症醫療照護等風險管制措施。

同時，衛福部將啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對各類批發傳統市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以利及時進行各項防治措施，降低家戶傳染風險。

此外，衛福部指出，近期我國疫苗已逐步到貨，加上友國相繼提供疫苗援助，指揮中心自7月起擴增接種對象，並協助地方加速完成大規模接種作業，儘早提升群體免疫力，保障國人健康。

衛福部提醒，疫苗不是萬靈丹，接種後約2週才會產生保護力，請民眾接種後仍須避免不必要的移動與聚會，持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，才能全面保護自我與家人的健康。防疫期間諸多不便，籲請國人共體時艱，團結堅守社區防線。