KID任「陰屍路：倖存者」公益大使　捐食物銀行30萬挺過疫情

▲KID擔任手遊《陰屍路：倖存者》公益大使，代表捐贈30萬公益基金給「台灣全民食物銀行」呼應生存遊戲核心概念，幫助更多人一同度過疫情。（圖／陰屍路：倖存者）

生活中心／綜合報導

向來愛玩、敢玩、玩很大的KID林柏昇近期發揮自己的影響力，號召粉絲一同攜手做公益，近期在FB粉絲團發佈與手遊《陰屍路：倖存者》合作的公益短影片，並將30萬公益基金捐給「台灣全民食物銀行」。全新生存策略手機遊戲《陰屍路：倖存者》已在昨日（6/23）於日本與台灣同步正式上線，KID呼籲粉絲防疫期間繼續乖乖宅在家才是「生存之道」，就像遊戲裡的喪屍軍團與真實世界裡的新冠肺炎病毒一樣，需要全民團結一心抗戰，才能成功捍衛家園度過危機。

▲《陰屍路：倖存者》捐贈新台幣三十萬元和生存包糧食予台灣全民食物銀行協會（圖／陰屍路：倖存者提供）

在演藝圈有著好人緣的KID近期擔任手遊《陰屍路：倖存者》公益大使，身為野人七號部落村長的他本身號召力十足，邀請粉絲按讚與分享手遊《陰屍路：倖存者》即火速募得最高30萬元的公益基金，KID也代表主辦方「智娛互動科技有限公司」將經費捐給「社團法人台灣全民食物銀行協會」，希望集眾人之力幫助弱勢家庭可以挺過疫情期間免於飢餓。

智娛互動總經理陳人豪表示：「這次《陰屍路：倖存者》與四位百萬Youtuber和藝人林柏昇KID的合作，以生存的概念帶出整個遊戲的核心宗旨，結合公益善舉，希望能幫助更多需要的人渡過疫情。」

▲疫情警戒前野人七號部落拍攝的生存挑戰影片就呼籲大家互相幫忙，共享大自然的資源。（圖／翻攝自影片）

先前在疫情警戒尚未升三級之前，KID便和團隊到戶外野地拍攝了一支生存挑戰影片，透過多種生火的形式來傳遞《陰屍路：倖存者》手遊中的核心精神「生存之道」。影片中一精彩橋段，是抽到的道具根本不可能升起火的小組直接蹭別人的火取得資源，KID認為這也是一種生存之道：「畢竟生命比較重要，有需要就跟別人借一下，看到別人有需要幫助的時候，也要幫一下，這就是大自然原有的資源共享概念。」

問起KID的生存之道，他很相信「永保初心」是支持他的動力，生活上保持真誠，對待身邊的人事物，時時心懷感激、時常回饋，持之以恆過不假掰的「正常」生活，他相信「拿出真心」就是最好的生存之道！而聊到防疫期間KID宅在家都做些什麼？他說：「除了宅在家打手遊之外，開視訊揪三五好友一起喝啤酒聊天是時下最流行的社交方式，我會用我的小小直播間來工作或是與大家互動，我也會在家跳跳繩，做做流汗運動，不然我平時的工作都是外景，一個多月沒流汗自己都覺得很奇怪。」並呼籲大家繼續宅在家才是疫情期間最佳的生存之道。

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