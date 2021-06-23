廈門增6境外全來自台灣！莊人祥：4人確診後出院、2人在台採檢皆陰性

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

廈門21日有6例境外移入全部來自台灣。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，其中4名為確診後出院個案，屬時陰時陽狀態，另2人則是在台採檢皆為陰性，會再匡列台灣接觸者進行疫調。

廈門衛健委公布21日新增病例報告，總共6例境外移入，全部來自台灣，其中1例無症狀，公布的疫情報告中，其中2例為福建人，分別前往台灣工作跟探親，另外3例都是台灣人。

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莊人祥說明，有5女1男，年齡介於30幾歲至60幾歲間，其中有4位是確診個案，經過隔離治療出院，被驗出的狀態仍屬時陰時陽；另外，有兩名確診個案，一位40幾歲案例在5/14時，曾與2名同住友人一同採檢，2友人皆確診，僅他檢驗陰性，因此有再隔離。

莊人祥表示，該案例可能在隔離後，或是先前已確診但沒被診斷出來，或是隔離期間確診之個案，但他在6/14有在台進行自費採檢為陰性，直到6/16去到中國大陸廈門才被驗出。

莊人祥說，另有一位是50幾歲的女性陸籍人士，在今年3月入境，在台自行開店，但因疫情影響，5/21便未營業。5/25時曾去醫院採檢，當時PCR陰性，6/15又再進行自費採檢也是陰性，個案至少在台灣前後20天內採檢兩次皆為陰性，因此會再針對她在台灣接觸者進行疫調