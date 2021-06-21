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法國地方選舉爆68%棄選！　馬克宏失利再遭「打耳光」

▲▼法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

法國20日展開地方選舉，不料放棄投票的民眾高達68%，再度創下歷史新低，對於總統馬克宏（Emmanuel Macron）與「前進黨」（LREM）無疑是「一記耳光」，而主要競爭對手極右派「全國聯盟」的勒龐（Marine Le Pen）也未能獲得預期支持，將在6月27日下一輪選舉繼續角逐地方勢力。

據英國《衛報》，初步結果的主要贏家為「中間偏右」共和黨（Les Réoublicains），成功獲得最高29.3%支持率；勒龐帶領的極右派「全國集會」（National Rally）雖未達成預期結果，卻也獲得19.1％支持率；而馬克宏所領的「前進黨」僅贏得10.9%的選票，以極小比例跨入第2輪門檻，無疑往總統臉上「打一記耳光」。

「全國集會」領袖勒龐雖未親自參選，但仍舊大力支持競選活動，而對於此次低迷投票率，她將其比擬一場「公民災難」，歸咎政府無力激起人民對政治體系的信心，「我們該面對現實，民眾不信任選舉制度，覺得什麼都無法改變，才造就歷史性近7成民眾棄權。」

這是「前進黨」首次地方選舉，外界對於選舉結果的期望並不高，不料表現去比預期更糟，無法在任何地區取得優勢，但高於10%的支持率代表「前進黨」能進入下輪選舉。一名地方官員對此表示，「這些選舉對執政黨來說，從來沒有好處。」

此次選舉將選出法國13個國內、1個海外與96個省份的新議會，共有逾1萬5千名候選人角逐4100個席位，而下屆總統大選只剩不到一年時間，因此這次選舉格外重要，許多分析人士將其用來試探選民情緒。不過此次棄選率創下新低，較2015年地方選舉50%民眾投票率，再度下降18%，高棄選率可能讓任何前期政治預測受到質疑。

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