快訊／台中疫苗增4死！最年輕僅42歲　累計已有10人死亡

▲台中市政府進行說明。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中今日新增4起打疫苗後猝死案例。對此，衛生局也針對此案進行說明，其中最年輕的僅有42歲，目前台中累計已有10名打疫苗死亡的案例。

衛生局長說明，第一例為新社區80歲女性，有高血壓、中風、糖尿病、精神疾病、智能障礙等病史，長期臥床，6月16日接種疫苗，18日17時餐後於大廳休息，約半小時後由護理師發現頭忽然低下、臉色蒼白、血氧降至78至87，進行CPR後於18時緊急送到東勢農民醫院，18時06分宣告死亡。

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第二例為西區71歲女性，有三高、糖尿病、心臟病、腎臟病（洗腎）等病史，6月17日接種疫苗，返家後表示有頭痛、腹瀉、接種部位疼痛及全身異樣感，無發燒；19日上午家屬發現時，已無呼吸心跳，由於今年3月因病急救時曾簽署DNR（不施行心肺復甦術），因此未送院急救。

第三例為烏日區42歲男性，有小兒麻痹、脊髓損傷、良性前列腺肥大等病史，長期臥床，社會局安置於護理之家，6月16日接種疫苗後食慾不振，19日送往賢德醫院，6時50分到院，但到院前心肺功能已停止（OHCA），急救無效後宣告死亡。

第四例為大里區84歲男性，有慢性阻塞性肺病、糖尿病、失智症等病史，6月15日接種疫苗，16日約19時開始出現呼吸喘、血氧下降情形，急診處置後入院治療，17日凌晨失去生命徵象、量測不到血壓，並於1時9分死亡，經診斷為肺炎合併呼吸衰竭。