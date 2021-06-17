「周五天劫日」LINE瘋傳瘟神下凡收人、別穿黑衣　慈惠堂總堂說話了

▲松山慈惠堂。（圖／記者林振民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網路近日瘋傳「全省慈惠堂作法收瘟神，不能穿黑衣服」、「天上聖母三媽指示，請大家不要穿黑色的衣服」。對此，花蓮聖地慈惠堂總堂澄清，慈惠體系全台無此作法。TFC台灣事實查核中心17日也指出，全台慈惠堂已經暫停法事，台灣民間信仰也沒有什麼「天劫」。

有網路謠言指出，6月18日（五）全省慈惠堂作法收瘟神，不能穿黑色衣服，因為瘟神喜愛黑色，恐遭纏繞，「天上聖母三媽指示，請大家不要穿黑色衣服，因為現在是三劫末日（末劫年），這次的病毒是瘟神下凡帶旨收人，是天劫，黑色代表五黃，也跟瘟神顏色相近...」

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▲LINE群組瘋傳「瘟神下凡帶旨收人」，不要穿黑色衣服。（圖／翻攝自臉書）

台灣事實查核中心表示，疫情期間，全台慈惠堂早已暫停法事活動，過往也未曾作法收瘟神、要求信眾別穿黑衣；再者，台灣瘟神信仰普遍與王爺信仰有關，與媽祖信仰無關。

另外，黑色在民俗信仰裡有北方的意思，是神明「靈力」代表色，更認為神明「黑臉」乃是受香火薰陶的結果，有驍勇善戰、能緝拿鬼怪的形象，因此所謂「瘟神喜歡黑色、靠近黑色」等，完全沒有根據。

查核中心引述多位專家說法，在傳統民間信仰中，瘟神有賞善罰惡功能，不僅能夠行瘟，也能解瘟，因此民眾透過祭典與懺悔行善，恭敬地送走瘟神，讓瘟神帶走疾病，但近日謠言僅提到瘟神來「行瘟」（施放瘟疫），不符合民俗邏輯，內容不精確又製造恐慌。

民俗亂彈執行編輯溫宗翰指出，在民俗觀念裡，瘟神並非單純施放瘟疫的使者，而是會下凡查核民眾日常生活事蹟，緝惡懲兇、賞善罰惡，因此瘟神要「行瘟」有一個前提，就是民眾做了什麼不好的事情，代替上天來懲罰百姓；如果瞭解百姓做了很多善事、好事，也會協助百姓帶走疾病跟煞氣。

專家指出，很多宗教都有「末日說」，但謠言說法是把各種宗教、名詞隨意拼湊、混為一談，屬自創的信仰觀，目前台灣民間教派並沒有網傳的「三劫末日」、「天劫」、「末劫年」這樣的說法。至於「三劫末日」一詞，是出自清末，有宗教團體將末世論分作三期世界觀，藉此鼓吹民眾「求道」、獲得救贖。

對此，花蓮聖地慈惠堂總堂也緊急澄清，全台慈惠體系皆無作法收瘟神，更沒有不能穿黑衣服的說法，疫情嚴峻，全台寺廟配合政府三級防護，散播不實之情者恐觸犯相關法條，「應受到懲罰」。

目前南郡慈惠堂、松山慈惠堂、楊梅慈惠堂、南台慈惠堂、高雄佛公慈惠堂、峰堡慈惠堂等多個粉絲專頁均分享花蓮聖地慈惠堂總堂澄清聲明，呼籲網友不要相信與轉傳謠言。

▼許多民眾秉持好意轉告親友，無意間傳謠，恐觸法。（圖／翻攝自臉書）