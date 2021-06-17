連5天本土確診200↓　他曝「路上人車變多」穩了！網搖頭：還太早

▲原PO表示，最近路上車子行人變多，「是不是代表台灣守住了？」（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內三級警戒持續至6月28日，面對近期疫情趨緩，國人也相當期待解封或降級，近來好幾天的確診數都在200例以下，就有網友發現，最近路上的車子越來越多，晚上空蕩蕩的街道，也漸漸出現人潮，出門運動的人也變多，好奇問「是不是代表穩了？」

今日本土案例新增175例，此波疫情爆發以來，雙北一直都是最嚴重的地區，但最近單日確診人數也都控制在雙位數，且全台連續好幾天確診人數都控制在200人以下，路上的車子、行人比上禮拜還要多，就連晚上出門的運動人也突然變多，「這是不是代表台灣守住了？可以回到之前正常生活了嗎？」

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▲許多網友認為，現在解三級不是時候。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們紛紛有同感，「車子真的變多了，雖然還沒有以前多」、「路上人群變多」、「下星期希望降100以下」、「趕快開放健身房好嗎」、「路上開始車多有感」、「這幾天台北河濱已經一堆人出來散步」。

但也有人認為，現在講穩住還太早，「太早+1，現在就是膠著狀態」、「要看端午後14天內的狀況吧」、「你知道火災悶燒時開窗會怎樣嗎」、「可以連續7天在50例以下，才覺得穩」、「你知道現在的下降是反應2週前的結果嗎」、「除非嘉玲嫁給我不然都不穩」。

對於何時能解除，衛福部疾管署長周志浩17日在行政院會報告時明確指出，國內社區傳播風險仍存在，「三級警戒仍宜持續」。周志浩說，國內疫情有好轉趨勢，但要強調，疫情變化瞬息萬變，一鬆懈可能就會反撲、可能就會再增加。

