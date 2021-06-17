快訊／侯友宜悼念新北新冠肺炎往生者　發放每人10萬慰問金

記者蔡文鈴／新北報導

雙北疫情已趨緩，新北市今新增87例確診個案，市長侯友宜17日於疫情應變記者會表示，對於新北市因新冠肺炎病逝的往生者，每人致贈10萬元慰問金。

侯友宜表示，這段時間很難過，無法到所有新冠肺炎往生者府上一一致意，因此，將對往生者發放慰問金10萬元，只要是設籍本市感染新冠肺炎往生者，符合資格就就發慰問金， 若有需要心理諮商，也會轉介做好服務，希望給予家屬安慰跟關懷。

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

針對疫苗開打不良狀況的情形，指揮中心17日表示，截至6月16日為止，國內共計113萬3,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中17萬4,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。部分個案經解剖後已可確認死因。

指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應；同時提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／翻攝直播）

