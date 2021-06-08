停課不停學／疫情生活　讓我和孩子有了關係修復期

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

果不其然，政府宣佈停課，孩子直接在家待到暑假～好在人類的適應能力很強，經過3週的洗禮後，我們也似乎慢慢習慣這種宅在家的生活，當然，在收入銳減的情況下，難免對未來感到徬徨，但我漸漸發現，這模式還是有好處的，特別是對於修補家庭關係。

這場疫情教會我們：「透支都是要還的！」

不管是對大自然的貪心，還是親子關係的劍拔孥張，在忙碌的生活壓力下，若持續按照先前的快速步調，根本不會得到喘息與修復，現在病毒不分男女老少、不論貧富高低，一律逼得我們不能不待在家，要嘛精神崩潰，要嘛～不如好好接受老天帶給我們的慢活課題！

女兒從小就是我一個人養、一個人育，家裡只有兩個人，什麼事情都要同甘共苦，我們關係親密到像平輩閨蜜，老實說，這有好有壞，舉個例，如果有好吃的，她會因為「愛媽媽」，先分一半給我吃，或是自己忍著，整個獻給媽媽，但，上了小學一年級後，由於課業壓力與學習態度的問題，我們常有衝突，自然關係也不如之前這麼好。

一開始停課的時候，我確實有種「掉入深淵」的崩潰感，想著電腦不夠力、怕錢不夠用怎麼辦？可是，進入第二週後，我開竅了！「既然無法改變，就接受現實吧～」整體狀況就漸入佳境啦，尤其我們身處新北熱區，不管是採買，還是臨時有狀況，女兒都得跟我共患難，好似回到過去她寶寶時期，關係更緊密了。

既來之，則安之！以下，我想分享幾個轉念的關鍵點，或許您看完，也同意這段突如其來的日子，將是我們未來與孩子可以聊幾十年的寶藏呢！

1、長年的「學習過勞」問題，終於有機會放鬆一下了。

拜這次疫情所賜，我們從小就存在的教育大問題：「學習過勞」，竟突然改善了！姑且先不論家裡有沒有人可以陪伴，但孩子在家上課的壓力，確實比在學校減輕不少。

您記得嗎？我們小時候，每天早上被爸爸媽媽催著起床，胡亂地刷牙、洗臉、換衣服，那表情簡直是厭世中的厭世，老想著什麼時候，才可以脫離這種早起晚歸的生活，當然，相對於扛家計，學生的壓力當然是小一點，但真的有小到哪裡去嗎？我自己是不想回到那時候啦。

尤其現在多是雙薪家庭，孩子放學後，移轉陣地到安親班，到家的時間，遠比以前更晚了，不管是書包的重量，還是每日學習時數，都比我們小時候來得多，用他們的角度試想一下，若早上9點進公司，傍晚6點離開，大人回家都累爆了，那家長可曾思考過，7點到學校的孩子，晚上7點返家後，還得寫功課到深夜？

2、強迫上路的遠距教學，用線上遊戲的術語來說，就像是跟老師組隊打副本！

女兒上小一後，她們班導師很有想法跟執行力，會不停吸收最新的教育觀念與資訊，所以我這隻孤鳥彷彿得到知音，可以很放心地跟著老師來引導孩子，而面對突如其來的停課公告，導師一開始就定調班上繼續按表操課，國、英、數、生活、健康、美勞、體育無一落下，算是走出自己一套遠距教學的模式。

當然，一定會有人說，疫情期間不要這麼有壓力，但說真的，沒人知道我們還得在家待多久，搞不好這種線上模式，將成為日後教學主流，不如早早認清現實吧！不過，我確實認為遠距教學，對中低年級的孩子比較辛苦，目前來說，大部分的孩子，都還是需要一個環境跟儀式感，才能快快進入狀況。

然而，基於疫情與線上教學的限制，許多科目的進度跟難易度，都稍稍放鬆了，這其實給家長和孩子很大的喘息空間，學童可以看回放慢慢學，家長也能適時在旁，用孩子聽得懂的話，去解釋老師的授課內容。

我也建議教育當局，趁這個時候，不要只看中央的疫情發佈來做事，而是該好好地研究一下，為什麼新課綱會這麼不被大眾接受吧！

3、越是經歷磨難，越能培養出家庭的向心力。

雖然沒有正式宣布封城，但從停課那天起，我就開始自肅生活，自主隔離在家！基於冰箱容量，我們大概每5到7天採買一次，我跟女兒會各揹1個大背包，預先列出採買商品後，便分工合作，在最短的時間內收工回家。

縱使我把最重的都留在自己的包裡，但女兒才7歲，難免會抱怨「為什麼我這麼小，就要揹著那麼重的菜回家？」起初我對這句話很不開心，想說都什麼時候了，還在鬧大小姐脾氣？後來她接下去補充道：「欸，這疫情真的太恐怖，連我是小孩，都這麼辛苦！」

在第一次採買完畢後，我跟女兒產生出一種很神奇的默契，不但在外動作越來越快，分工也明確許多，而且她也不會再抱怨了，很認命地跟媽媽扛物資回家，還有種宮崎駿動畫的既視感。

4、雖然煮飯很辛苦，但對外食家庭來說，家人煮的才是最棒的！

自從女兒1歲停吃副食品後，我們大都直接外食解決，一來外食比自己煮便宜，二來我當然知道自己煮比較健康，但在一天工作結束後，真的沒有力氣，再照料孩子的午、晚餐，而且久沒煮，廚藝確實會退步，不但手腳慢，孩子還會嫌媽媽做得難吃…。

不過現在這種情況，大家都得在家吃飯了，就像回到我們小時候那樣，父母一人工作，足以支應全家花費，每位媽媽都是總舖師！現在的我們，不但被迫越煮越上手，還要三餐變化，這都拜疫情所賜，不然哪來動力這樣煮呢？讓孩子的消化器官休息休息也不錯！

5、一開始崩潰，但後來發現這是「失而復得」的親子相處時間。

我一直說，父母是孩子的輔助者，我也不斷提醒女兒，等她上小一，媽媽就不會像之前管這麼多，我們的關係也會隨著圈子轉移，不再像先前這麼緊密，這是成長必經過程，她得有自己的交際空間，並為自己的事情負責。

身為一個放飛心態調整地很好的媽媽，現在碰到這種情況，只能說老天爺又把孩子多留在我們身邊一會兒，雖然都待在家，但因為在家工作、輔助教學跟煮三餐，大人們顯得特別忙，好不容易空下時間，孩子又在旁邊戳一下、戳一下。

我女兒很愛講話，可以講一整天，剛開始我也覺得好煩啊、特別煩～好不容易盼到她長大了，怎麼耳根子還是不清靜？後來我乾脆準備一些手工藝材料，等她完成功課，我也忙完手邊的事情後，帶著她一起玩樹脂土，甚至讓她幫我染髮，反正怎樣都得待在家，不如苦中作樂囉！

再次強調，我不是不愁收入的人，而且沒有娘家，每個月都要支出房租、基本生活等費用，但我很會轉念，也認清崩潰無濟於事，不如就享受這場意外吧，等我們熬過去了，這一定會是與家人間最美好的回憶！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。