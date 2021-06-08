　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

停課不停學／疫情生活　讓我和孩子有了關係修復期

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

果不其然，政府宣佈停課，孩子直接在家待到暑假～好在人類的適應能力很強，經過3週的洗禮後，我們也似乎慢慢習慣這種宅在家的生活，當然，在收入銳減的情況下，難免對未來感到徬徨，但我漸漸發現，這模式還是有好處的，特別是對於修補家庭關係。

這場疫情教會我們：「透支都是要還的！」

不管是對大自然的貪心，還是親子關係的劍拔孥張，在忙碌的生活壓力下，若持續按照先前的快速步調，根本不會得到喘息與修復，現在病毒不分男女老少、不論貧富高低，一律逼得我們不能不待在家，要嘛精神崩潰，要嘛～不如好好接受老天帶給我們的慢活課題！

女兒從小就是我一個人養、一個人育，家裡只有兩個人，什麼事情都要同甘共苦，我們關係親密到像平輩閨蜜，老實說，這有好有壞，舉個例，如果有好吃的，她會因為「愛媽媽」，先分一半給我吃，或是自己忍著，整個獻給媽媽，但，上了小學一年級後，由於課業壓力與學習態度的問題，我們常有衝突，自然關係也不如之前這麼好。

一開始停課的時候，我確實有種「掉入深淵」的崩潰感，想著電腦不夠力、怕錢不夠用怎麼辦？可是，進入第二週後，我開竅了！「既然無法改變，就接受現實吧～」整體狀況就漸入佳境啦，尤其我們身處新北熱區，不管是採買，還是臨時有狀況，女兒都得跟我共患難，好似回到過去她寶寶時期，關係更緊密了。

既來之，則安之！以下，我想分享幾個轉念的關鍵點，或許您看完，也同意這段突如其來的日子，將是我們未來與孩子可以聊幾十年的寶藏呢！

1、長年的「學習過勞」問題，終於有機會放鬆一下了。

拜這次疫情所賜，我們從小就存在的教育大問題：「學習過勞」，竟突然改善了！姑且先不論家裡有沒有人可以陪伴，但孩子在家上課的壓力，確實比在學校減輕不少。

您記得嗎？我們小時候，每天早上被爸爸媽媽催著起床，胡亂地刷牙、洗臉、換衣服，那表情簡直是厭世中的厭世，老想著什麼時候，才可以脫離這種早起晚歸的生活，當然，相對於扛家計，學生的壓力當然是小一點，但真的有小到哪裡去嗎？我自己是不想回到那時候啦。

尤其現在多是雙薪家庭，孩子放學後，移轉陣地到安親班，到家的時間，遠比以前更晚了，不管是書包的重量，還是每日學習時數，都比我們小時候來得多，用他們的角度試想一下，若早上9點進公司，傍晚6點離開，大人回家都累爆了，那家長可曾思考過，7點到學校的孩子，晚上7點返家後，還得寫功課到深夜？

2、強迫上路的遠距教學，用線上遊戲的術語來說，就像是跟老師組隊打副本！

女兒上小一後，她們班導師很有想法跟執行力，會不停吸收最新的教育觀念與資訊，所以我這隻孤鳥彷彿得到知音，可以很放心地跟著老師來引導孩子，而面對突如其來的停課公告，導師一開始就定調班上繼續按表操課，國、英、數、生活、健康、美勞、體育無一落下，算是走出自己一套遠距教學的模式。

當然，一定會有人說，疫情期間不要這麼有壓力，但說真的，沒人知道我們還得在家待多久，搞不好這種線上模式，將成為日後教學主流，不如早早認清現實吧！不過，我確實認為遠距教學，對中低年級的孩子比較辛苦，目前來說，大部分的孩子，都還是需要一個環境跟儀式感，才能快快進入狀況。

然而，基於疫情與線上教學的限制，許多科目的進度跟難易度，都稍稍放鬆了，這其實給家長和孩子很大的喘息空間，學童可以看回放慢慢學，家長也能適時在旁，用孩子聽得懂的話，去解釋老師的授課內容。

我也建議教育當局，趁這個時候，不要只看中央的疫情發佈來做事，而是該好好地研究一下，為什麼新課綱會這麼不被大眾接受吧！

3、越是經歷磨難，越能培養出家庭的向心力。

雖然沒有正式宣布封城，但從停課那天起，我就開始自肅生活，自主隔離在家！基於冰箱容量，我們大概每5到7天採買一次，我跟女兒會各揹1個大背包，預先列出採買商品後，便分工合作，在最短的時間內收工回家。

縱使我把最重的都留在自己的包裡，但女兒才7歲，難免會抱怨「為什麼我這麼小，就要揹著那麼重的菜回家？」起初我對這句話很不開心，想說都什麼時候了，還在鬧大小姐脾氣？後來她接下去補充道：「欸，這疫情真的太恐怖，連我是小孩，都這麼辛苦！」

在第一次採買完畢後，我跟女兒產生出一種很神奇的默契，不但在外動作越來越快，分工也明確許多，而且她也不會再抱怨了，很認命地跟媽媽扛物資回家，還有種宮崎駿動畫的既視感。

4、雖然煮飯很辛苦，但對外食家庭來說，家人煮的才是最棒的！

自從女兒1歲停吃副食品後，我們大都直接外食解決，一來外食比自己煮便宜，二來我當然知道自己煮比較健康，但在一天工作結束後，真的沒有力氣，再照料孩子的午、晚餐，而且久沒煮，廚藝確實會退步，不但手腳慢，孩子還會嫌媽媽做得難吃…。

不過現在這種情況，大家都得在家吃飯了，就像回到我們小時候那樣，父母一人工作，足以支應全家花費，每位媽媽都是總舖師！現在的我們，不但被迫越煮越上手，還要三餐變化，這都拜疫情所賜，不然哪來動力這樣煮呢？讓孩子的消化器官休息休息也不錯！

5、一開始崩潰，但後來發現這是「失而復得」的親子相處時間。

我一直說，父母是孩子的輔助者，我也不斷提醒女兒，等她上小一，媽媽就不會像之前管這麼多，我們的關係也會隨著圈子轉移，不再像先前這麼緊密，這是成長必經過程，她得有自己的交際空間，並為自己的事情負責。

身為一個放飛心態調整地很好的媽媽，現在碰到這種情況，只能說老天爺又把孩子多留在我們身邊一會兒，雖然都待在家，但因為在家工作、輔助教學跟煮三餐，大人們顯得特別忙，好不容易空下時間，孩子又在旁邊戳一下、戳一下。

我女兒很愛講話，可以講一整天，剛開始我也覺得好煩啊、特別煩～好不容易盼到她長大了，怎麼耳根子還是不清靜？後來我乾脆準備一些手工藝材料，等她完成功課，我也忙完手邊的事情後，帶著她一起玩樹脂土，甚至讓她幫我染髮，反正怎樣都得待在家，不如苦中作樂囉！

再次強調，我不是不愁收入的人，而且沒有娘家，每個月都要支出房租、基本生活等費用，但我很會轉念，也認清崩潰無濟於事，不如就享受這場意外吧，等我們熬過去了，這一定會是與家人間最美好的回憶！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
快訊／北投一家四口3死悲劇　遺體檢驗「全確診」2天奪命
陳培哲為國產疫苗請辭？　疫苗學者說話了
台灣研發7倍速「採檢神器」　劉寶傑氣：這才是台灣
新北18警確診！基層揭開「6大恐怖勤務」　怒轟：不染疫才怪
18年前開抗煞巴士！防疫司機又回第一線　媽接電話痛哭
結紮「切到胰臟」愛狗慘死！　誇張獸醫懲處出爐
正妹醫師「勸打疫苗」附超兇長輩圖　網臉紅：該看哪

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

新北疫情／面對封城可能　我們能教孩子的5大啟示！

福原愛事件／神話破滅後的婚姻6大啟示

別穿新鞋搭髒襪！　淘汰襪子的5個重要時機

外出禁忌／帶小孩旅遊外宿怕撞鬼？　避邪5點保平安～

停課不停學／疫情生活　讓我和孩子有了關係修復期

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

停課不停學／疫情生活　讓我和孩子有了關係修復期

快訊／元大銀1員工篩檢陽性！　金融業逾70人染疫

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」　深夜來電：找到人體不是大體

套餐含雙主菜加甜點　台中米其林一星法餐6／9開始提供外帶服務

券商發願放寬「居家辦公」規範　金管會朝3方向研擬！

快訊／北投一家四口3死悲劇　遺體檢驗報告曝光「全確診」2天奪命

為她追殺前男友！汐止16屁孩「超貴群聚」砍錯人斷掌　聲押罰近百萬

法網／女單8強排名最低　斯洛維尼亞大黑馬險勝生涯首闖4強

《順風婦產科》權五中57歲愛妻罕見曝光！　超辣凍齡狀態驚呆網

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！水瓶其實是因為懶得吵

陳培哲批國產疫苗用爛技術　親弟：為反對忘了說過的話

親子熱門新聞

疫情讓我和孩子有了關係修復期

分享流感、肺炎鏈球菌疫苗的重要性

父「報失蹤」尋她　家暴受害者哭

想拿掉避孕器…醫生「找不到線頭」

被酸拍片賣小孩　YouTuber：記錄

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

停課不停學進度各異　還要期考？

網狂推養樂多媽媽的「限定聖品」

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

荔枝吃多會造成小孩猝死？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

沒生病卻拉肚子　原來和奶粉沖泡有關

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

更多熱門

相關新聞

散布假訊息全台20天查獲138案

散布假訊息全台20天查獲138案

疫情嚴峻，臺高檢署並自5月中成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，同日各地方檢察署亦成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，專責小組成立迄今，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息案件共計138件、165人，其中一人聲押禁見獲准，另起訴一起急診室言語恐嚇醫護案，檢方並請求法院加重量刑。

猝死恐成破口　檢怒：衛生局推諉

猝死恐成破口　檢怒：衛生局推諉

台南警揪6移工群聚「1狂燒逾38度」　急送快篩

台南警揪6移工群聚「1狂燒逾38度」　急送快篩

豁出去了！成交掛蛋不怕　高雄新案開出4字頭新高價

豁出去了！成交掛蛋不怕　高雄新案開出4字頭新高價

「桃園安心旅館」醫護免費住一晚！

「桃園安心旅館」醫護免費住一晚！

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教疫情停課不停學

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

女闖軌道「詭異敬禮」躺下！台鐵司機急煞嚇傻

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面