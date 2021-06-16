每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

▲賈永婕3天募到342台、一台要價27萬的HFNC。圖為與北榮內科部主任侯明志合影。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者嚴云岑／台北報導

健保署昨增列HFNC「經鼻高流量濕化氧氣治療」申報代碼與支付點數，每日給付1745點，卻含氧氣費、鼻導管等管路費用，不少胸腔科醫師直呼，耗材加上操作成本就直逼4000元，健保點值不足1點，「根本不夠塞牙縫」。對此，健保署回應，耗材用於治療新冠病患，是以疾管署公務預算支應，1點以1元計，另也公開給訂定依據。

醫勞盟在臉書公開健保署來函，直言健保訂出的HFNC點數不合理，也有醫護留言，鼻導管加上管路一整套要3000多元，一天僅給付1745元不合理，「救命還要自己貼錢」。

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對此，健保署科長陳依婕受訪時表示，會訂定每日1745點申報標準，是參考胸腔曁重症加護醫學會提供的金額，包括管路成本與平均治療天數進行計算。依據學會提供資料，管路費用約3300元，病患平均治療3至4天，兩者相除，每天耗材費用約在943元，健保署另增加802元作為氧氣、人力成本等費用。

陳依婕另提到，HFNC若用於新冠病人，都是疾管署以公務預算支應，每點以1元支付，因為非從健保總額支出，不會有醫界擔心的扣點問題。不過，她也坦言，第一天幫病人換管路，以現行申報金額支應，成本的確較高，但如果用到第二、三天就有望攤平。該項目也可回溯自5月起申報。

新光醫院胸腔內科主任林嘉謨受訪實也提到，HFNC鼻管耗材，病人自費大約是3000多元，依照健保現行給付標準，除非病人使用到3天以上，否則不太划算。

林嘉謨說明，HFNC過去經常使用在老年人照顧上，可降低病患重症插管機率，但5月新冠疫情社區感染時，可謂「猛爆性」出現，加上確診者多長者、醫療量能又不足，的確有不少病人用不到一天就轉為重症，直接插管送加護病房。不過，隨著6月醫療量能補足，大多數患者都能用到2至3天，有望打平耗材成本，病患少了插管處置，預後情況也較佳。