台南安平漁人碼頭海面驚見男浮屍　留遺書「骨灰撒海」

▲71歲洪姓男子疑跳海尋短，消防人員協助打撈上岸，由市警四分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區金城里活動中心對面漁人碼頭，16日上午9時31分許被人發現有男浮屍，台南市消防局派員前往協助打撈上岸，發現死者為男子，即交由市警四分局警方查處，警方查出死者為71歲洪姓獨居男子，死者留有疑似遺書的字條，全案由檢警調查處理中。

台南市安平區金城里活動中心對面漁人碼頭海上，16日上午9時31分許被人發現有男浮屍，經消防人員協助打上岸，警方查出死者為71歲洪姓男子，經查洪男的李姓妹夫曾於16日凌晨0時許向市警三分局報案稱，其大舅子洪男於15日晚上9時42分打電話給他，表示最近因疫情關係，無法隨意外出而要尋短，所以向三分局報案請求協尋。

報案人李男表示，洪男因不務正業，所以跟妻子、小孩子斷絕來往，已經好多年沒在聯絡，而李男只是擔心洪男沒有生活來源，才每個月匯7千元給洪男做生活費用，但是完全不知道洪男居住在何處，使用何種交通工具，平日幾乎很少聯絡，洪男也沒有與人結怨，不知為何要尋短輕生。

據了解，死者留有疑似遺書的字條，稱：「自殺不要救、骨灰撒海」，警方已報請檢察官相驗，目前全案由檢警調查處理中。

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