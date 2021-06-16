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台新冠病毒「自行進化Delta」！傳染力50%↑　醫：打2劑AZ也染疫

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師潘建志表示，在台灣的新冠病毒，會自行進化為Delta變種病毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠病毒襲捲全球，在印度發現的Delta變種病毒更成為目前發現最具傳染性的毒株，萬芳醫院精神科醫生潘建志今（16）表示，Delta印度變種，傳播力比肆虐台灣的英國變種株強50%以上，各大品牌的疫苗保護力也下降，就連打過兩劑AZ的英國人也無法抵擋Delta病毒，染疫後不幸死亡。

醫師潘建志在臉書發文，「印度變種，超乎想像」，2個月前就寫過印度變種B.1.617，Delta病毒株，當時醫學論文很少，現在國際已有不少討論，新研究主要兩方面，一是變種病毒的結構，二是流行病學統計，兩個方向的結論都蠻一致的，「那就是，要挫賽了」。

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潘建志指出，Delta印度變種傳播力比英國變種株強超過50%，各廠牌的疫苗保護力都下降，「不久就會淘汰王者英國變種，成為主要病毒株」，流行病學家在印度算出Delta變種的基本傳播數R0值變得更大，可能超過6，在英國得到Delta病毒的住院率變高，甚至還有12人打完兩劑AZ疫苗後仍染疫，不幸過世，「Delta變種的S蛋白，更容易進入細胞，可能讓更多的人體內皮細胞受傷，致病力，致死力變強」。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ 印度第二波疫情在Delta變種影響下慘況驚人。（圖／路透）

一定會有人認為，守住邊境就沒事了，但潘建志表示，新研究卻發現，病毒在不同國家進化方向是一樣的，也就是即使沒有外來的印度變種，目前在台灣的英國變種，自己就會進化變成Delta印度變種，「不必桃園機場，不必松山機場，也不必南機場，Delta印度變種在地完成進化」。他也透露，現在已經找不到當初的從中國傳來的病毒，現在幾乎都是變種病毒。

對此，不少網友憂心忡忡，「人類的處境越來越艱難了」、「看來這次人類是大劫！這生物武器太厲害了」、「這病毒也太誇張了」、「所以現在已打疫苗的人都應該更警覺」、「發明這株病毒的實驗室和國家，應該要上國際法庭被咎責」。

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