300億賭王打造「台中殺手訓練營」　司機變大亨！致富史起底

▲今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的群毆流血事件，檢警意外發現該處是「打手培訓基地」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的群毆流血事件，檢警調查後，意外發現該處是一個「打手培訓基地」。本刊調查，該基地的幕後藏鏡人正是「中台灣賭王」小谷，身家高達300億元的他，與陳盈助、于國柱被封為「台灣博弈三大亨」。由於小谷多次遭黑道綁架勒索，還因此一度避居海外，返台後為了保護自己、對抗黑道，才悄悄打造了這個軍事化管理的培訓基地，招攬更生人當打手！

台中市大雅區中山十一路的兩側，滿是鐵皮屋搭建的廠房，零星點綴了片片農田。其中1棟占地近千坪的鐵皮屋卻與眾不同，室內不但沒有任何生產機具，還打造了1個極為專業的自由搏擊格鬥擂台，擂台旁邊有一個籃球場，另一側則是辦公室與宿舍等，內外都有監視器；當地人過去只知道這裡進出人士複雜，渾然不知屋內葫蘆裡賣什麼藥，直到今年2月爆發一場20多人的大火併，造成1死3重傷的慘劇，鐵皮屋的暗黑祕密才見光。

▲台中市大雅區鐵皮屋爆出1死3傷的械鬥案後，檢警押走一干人等，並查扣鬥毆證物，最終起訴26人。

警方調查後，傳出該鐵皮屋是線上簽賭網站「九州娛樂城」大股東「謝董」（40歲）和綽號「文哥」的張姓友人，合資1000萬元打造的「打手培訓基地」，培育打手則是為了處理地盤、債務等業內糾紛。豈料卻因帳目不清爆出黑吃黑，演變成自家人流血衝突事件。

不過，本刊掌握消息，該處的幕後大老闆其實是人稱「中台灣賭王」的小谷，謝董只是他的心腹。在賭徒口中，小谷與「簽賭教父」陳盈助、「賓果始祖」于國柱，被封為「台灣博弈三大亨」，身家高達300億元。

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▲今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的群毆事件，現場血跡斑斑，可見「戰況」慘烈。

今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的重大刑案，結果檢警調查時卻意外發現，這處工廠實際上是一個格鬥場，本刊調查發現，其幕後真正的影舞者，就是靠運動簽賭起家、身價高達300億台幣、人稱小谷的「中台灣賭王」。

據悉，46歲的小谷是台中人，年輕時也算是個「斜槓青年」，只是「槓」的通通和「賭」沾上邊。21歲那年，他在電子遊藝場和柏青哥店打工的同時，兼做簽賭組頭「謝大頭」的司機；後來小谷也當起小組頭，偶爾還放點高利貸，並從事權利車買賣，但賺的都是小錢，更因為自己嗜賭，欠下一屁股債。

為了能多賺點外快，小谷鋌而走險參與1996年8月間的「職棒兄弟象恐嚇案」。當時，兄弟象投手陳義信、捕手洪一中、野手吳復連等5人賽後，回到下榻飯店不久，就遭一票黑道人士闖入挾持，質問比賽是否放水打假球？吳復連的頭部還遭對方以槍柄打傷。

由於此事件是黑道、簽賭首度「公開」介入職棒，時任法務部長廖正豪還特別發表聲明，強調一定會清查黑道如何入侵職棒，並擴大查辦有無球團人士介入簽賭。

▲中台灣賭王小谷時曾參與1996年8月間的「職棒兄弟象恐嚇案」，當時兄弟象球員吳復連（左）傳出遭黑道打傷頭部。

經此一役，腦筋相當靈活的小谷，發現運動簽賭的大餅根本吃不完，於是心一橫自立門戶脫離謝大頭。當時他看準網路的崛起，延攬多名電腦工程師獨創運動簽賭平台「天下運動網」，並四處招攬組頭擴大戰線。

短短幾年，小谷就把生意「國際化」，加入日本職棒、美國職棒和職籃，甚至將期貨指數的「尾號單雙」加入簽賭標的，迅速累積賭客。

天下運動網打開名氣後，吸引許多角頭兄弟「加盟」，不惜以20萬元至30萬元的月租，向小谷「租網」，即透過天下運動網的系統下注撈金；全盛時期，小谷除了擁有逾20個「租網」客戶，每天也會收到各組頭上繳的「水錢」（賭客下注的抽佣）。1名小組頭形容，「小谷就算在睡覺，錢也不斷進到他的褲頭。」

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