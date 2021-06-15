　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

▲▼王姓男子討債不成，將購毒欠下4000元的情侶當街綁架，警方及時攔截，搜出槍毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲王姓男子討債不成，將購毒欠下4000元的情侶當街綁架 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局日前接獲報案，指稱忠孝路附近有糾紛，警方在現場攔截一部正要離開的小客車，裡面不尋常地塞了6個人，原來其中1男1女有債務糾紛，遭人綁架準備帶走，幸好警方及時攔截，並在車上搜出改造手槍、毒品海洛因等物，訊後依槍砲、毒品、妨害自由、恐嚇罪移送新北檢偵辦。

▲▼王姓男子討債不成，將購毒欠下4000元的情侶當街綁架，警方及時攔截，搜出槍毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，29歲吳姓男子、32歲李姓女子與人有4000元毒品債務糾紛，13日晚間7時許，57歲王姓男子開車載著3名同夥，到板橋區忠孝路、忠義巷附近，向吳男、李女討債，雙方談判破裂，王男將2人強行塞進車內，準備綁架帶走，過程中被旁邊民眾目擊，立即報警。

轄區板橋警分局後埔派出所獲報，立即派遣巡邏警力前往處理，看到王男駕駛小客車準備離開，立刻上前攔截盤查，警方發現車內不尋常地塞了6個人，經盤查才知吳男、李女因債務糾紛遭綁走。

警方經搜索小客車，在駕駛座下方查獲改造手槍1把（初步檢視，功能正常）、子彈4顆、毒品海洛因、手銬、手指虎、蝴蝶刀及小刀等物，隨即扣案併戒護帶回派出所偵訊，訊後依槍砲、毒品、妨害自由、恐嚇罪移送新北檢偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方及時攔截，搜出槍毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方及時攔截，搜出槍毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
本土案例再降！廣篩揪感染源　陳時中：進行快速PCR檢驗
第二批疫苗分配量公布！　陳時中：熱區加重配發
苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~2
今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東高樹民宅傳喧嘩聲　7男女群聚喝酒聊天！罰金42萬起跳

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

蘆洲男想被關注！爆料扯謊「PCR採撿遭詐3萬8」　自行報警被送辦

快訊／台東騎士暴衝猛撞康樂橋！噴飛「墜落6米高橋下」重傷昏迷

超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

快訊／慘遭上噸玉米粒淹沒！　嘉義男被救出無呼吸心跳

載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

嘉義男精神恍惚自殘又砍傷母親　被強制戒護送醫

日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

屏東高樹民宅傳喧嘩聲　7男女群聚喝酒聊天！罰金42萬起跳

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

蘆洲男想被關注！爆料扯謊「PCR採撿遭詐3萬8」　自行報警被送辦

快訊／台東騎士暴衝猛撞康樂橋！噴飛「墜落6米高橋下」重傷昏迷

超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

快訊／慘遭上噸玉米粒淹沒！　嘉義男被救出無呼吸心跳

載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

嘉義男精神恍惚自殘又砍傷母親　被強制戒護送醫

日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

侯昌明曾雅蘭捐2台「救命神器」2400個N95口罩：一線防疫人員辛苦了

大太陽下搬「防護面罩」　梁佑南募捐2萬組挺醫護：希望他們能早點回家

本土案例再降！廣篩揪感染源　陳時中：進行快速PCR檢驗

屏東高樹民宅傳喧嘩聲　7男女群聚喝酒聊天！罰金42萬起跳

配送200台「高流量氧氣鼻導管」　陳時中：先給46醫院、4離島！

北京奧運金牌印尼名將打球突發心臟病猝逝　享年僅36歲

Delta變種至少擴散74國！傳播力高、易致重症　憂成全球主要毒株

陳時中宣布第二批疫苗分配：75歲↑配比升至53%「熱區加重配發」

疫情攪局　hito流行音樂獎二度停辦

iPhone 3招小技巧讓你超有效率！學會了真的超方便

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了回不來

獨／上班過退休生活！老實航警公開工作心得

人夫車禍曝婚外情！旅館大戰嫩妹3小時又被抓包

獨／偷渡254警專生打疫苗內幕曝

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

青峰挨告親權三連勝　恩師林暐哲翻臉過程曝光

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

小三狂宣主權！甜蜜照用戲院大螢幕輪放　正宮崩潰

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

更多熱門

相關新聞

女友嫁別人！他「綁架表弟」割腕放血

女友嫁別人！他「綁架表弟」割腕放血

印度浦那（Pune）發生一起恐怖命案，20多歲的薩胡（Suraj Sahu）與青梅竹馬發展成戀人關係，對方最後卻嫁給另外一名男子。他由愛生恨，誓言報復自己遭到背叛以及母親6年前受辱之仇，竟綁架女方無辜的15歲表弟潘迪（Raj Pandey），殘忍割腕並用石頭活活砸死。

煉毒鴛鴦落網　9687萬贓款權沒收

煉毒鴛鴦落網　9687萬贓款權沒收

毒夫妻開瑪莎拉蒂交易　9600萬現金沒收創紀錄

毒夫妻開瑪莎拉蒂交易　9600萬現金沒收創紀錄

西門町停車場雙屍案　殺手陳福祥第四度判死

西門町停車場雙屍案　殺手陳福祥第四度判死

2應召女冒染疫風險約戰「手拉坏」

2應召女冒染疫風險約戰「手拉坏」

關鍵字：

毒品綁架改造手槍海洛因

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

醫：要做三件事才可能終結疫情

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面