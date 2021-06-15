情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

▲王姓男子討債不成，將購毒欠下4000元的情侶當街綁架 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局日前接獲報案，指稱忠孝路附近有糾紛，警方在現場攔截一部正要離開的小客車，裡面不尋常地塞了6個人，原來其中1男1女有債務糾紛，遭人綁架準備帶走，幸好警方及時攔截，並在車上搜出改造手槍、毒品海洛因等物，訊後依槍砲、毒品、妨害自由、恐嚇罪移送新北檢偵辦。

據了解，29歲吳姓男子、32歲李姓女子與人有4000元毒品債務糾紛，13日晚間7時許，57歲王姓男子開車載著3名同夥，到板橋區忠孝路、忠義巷附近，向吳男、李女討債，雙方談判破裂，王男將2人強行塞進車內，準備綁架帶走，過程中被旁邊民眾目擊，立即報警。

轄區板橋警分局後埔派出所獲報，立即派遣巡邏警力前往處理，看到王男駕駛小客車準備離開，立刻上前攔截盤查，警方發現車內不尋常地塞了6個人，經盤查才知吳男、李女因債務糾紛遭綁走。

警方經搜索小客車，在駕駛座下方查獲改造手槍1把（初步檢視，功能正常）、子彈4顆、毒品海洛因、手銬、手指虎、蝴蝶刀及小刀等物，隨即扣案併戒護帶回派出所偵訊，訊後依槍砲、毒品、妨害自由、恐嚇罪移送新北檢偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方及時攔截，搜出槍毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）