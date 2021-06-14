苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

▲2移工機車遭竊後，因疫情關係無法出門，趕忙請管理員報警求援；警方調閱監視器，迅速找回失竊機車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南分局大同派出所，日前接獲竹南科學園區外籍移工宿舍管理員報案，表示有2名移工的電動機車遭竊，但因疫情關係移工無法外出，故請其代為報案。警方獲報後立即調閱監視器後，沿路逐戶訪查，最後在1間商店前尋獲，且通知2嫌到案說明後函送法辦。

竹南警方表示，這2名羅姓（59歲）及寇姓嫌犯（65歲），2人日前從新竹住處來到竹南地區，步行到竹南科學園區附近的移工宿舍，趁移工皆為自主管理不會外出之際，竟各自竊取電動機車後往頭份方向逃逸，警方立即沿線調閱各路口監視器，依報案人所述之特徵與身形尋找，最後發現2嫌騎車在頭份竹南交界處消失。

▲警方積極調閱各路口監視器，發現2嫌竊取機車後，騎車消失在竹南與頭份交界處。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，員警挨家挨戶仔細詢問，終於發現1民宅店內停放2台電動車疑似失竊車輛，經失主確認後為遭竊之電動車無誤，該店負責人表示是其2名友人騎乘至此並表示暫時寄放該處，警方採證完畢後隨即將該2名嫌疑人通知到案，犯嫌訊後坦承犯案，全案依法函送偵辦。

竹南分局表示，近期移工因疫情暫時無法外出，警方將針對其宿舍區加強巡查，以保障移工所使用之車輛等財產安全，讓移工能安心在宿舍自主管理，另呼籲民眾切勿存有僥倖心態，法網恢恢疏而不漏，對於不法情事警方決不寬貸。

Her今天推出「東風衛生紙」，90抽Ｘ6包Ｘ4串，買一送一，原價899元，特價699元。

►苗栗單日0確診！鄉民驚呼「指揮中心太神」 大讚2措施：真的有用