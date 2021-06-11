臉書曬：3小時一萬可搖！22歲妹點名「吹喇叭MVP」　結局慘曝

▲花花被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名22歲的女子「花花」（化名）在臉書上發文，以不實言論辱罵朋友、損害兩名朋友名譽，甚至還說對方「3個小時一萬，陪搖可X」等語，誇張的行徑讓網友全都看傻了眼。對此，高雄地院審理後，依法判其5月徒刑。

判決指出，花花因為不滿兩名友人質疑她跟別人的男友交往過於密切，竟然就在臉書上張貼不實訊息，「喔吼XXX台中三個小時，一萬陪搖可X，幫你打廣告不然你都沒錢抽菸，你不出來是不是生意好一直在被X」，而花花還在臉書上張貼對話截圖，內容提到「之前我朋友叫過，她也能3個」等語，諸多不實言論，都已經足以貶損友人的人格、社會評價。

更誇張的是，花花隔天又再度在臉書發文指稱，「年度吹喇叭MVP ，你他媽影片主角和000都出來認賭，我跟OOO這對神經病姐妹花VS你們藥燉大背骨姊妹…要上車分享截圖找我領～」而她甚至還在文章內貼出其中一名友人裸露上身、為他人口交的猥褻影像截圖，而整起事件直到兩名朋友發現上開貼文，氣得立馬報警後才曝光。

法官認為。花花已經是智識成熟之人，卻不思以理性方式處理糾紛，在臉書上無視2人之人格尊嚴，並且散布私密影像截圖，此舉已經明顯嚴重侵犯對方權益，導致對方受有極大的精神壓力，對身心也造成相當程度之負面影響，所為實質非難，考量其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段後，依犯加重誹謗罪，判處有期徒刑2月，又犯散布猥褻影像罪，判處有期徒刑4月，合併應執行有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。