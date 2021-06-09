百年經典氣泡水Ｘ小號職人魏廣晧　用爵士樂帶出強烈刺激快感「只聽一秒就被勾走！」

▲威金森氣泡水最新釋出的形象影片，配樂由小號職人魏廣晧創作，以爵士樂詮釋氣泡水口感，令人耳目一新。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



▲百年經典氣配水品牌威金森與小號職人魏廣晧合作，讓網友直呼：「質感滿分！」（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

什麼是經典？在以時間累積而成的傳統之上，還能時刻保有新意、歷久不衰，就是最具代表性的「經典」象徵。而要成就經典，足夠的專業與「職人精神」更是缺一不可。近年由於消費者逐漸重視飲品的減糖需求，無糖卻帶有沁涼氣泡與刺激口感的氣泡水成為市場新寵。其實「氣泡水」歷史悠長，尤其是發跡於山中的天然礦泉的，更如同大自然的瑰寶。百年氣泡水品牌威金森即於1889年在日本寶塚山上被發現，創辦人更從英國引進設備及器材製作成罐裝氣泡水販售。純淨的天然礦泉加上足量的碳酸氣泡，讓威金森氣泡水擁有水質純粹卻口感強烈的特質，成為日本銷售第一品牌。秉持著百年來的堅持與職人精神，日本原裝進口的威金森氣泡水更風靡台灣市場，無論是用於調飲或單喝都迷人。

威金森近期最新釋出的品牌形象影片中，與小號職人魏廣晧合作，由魏廣晧創作影片配樂。全曲以多種樂器交錯堆疊，安排重複且具記憶點的旋律，猶如威金森氣泡水獨特的「強烈刺激」口感。魏廣晧表示，配樂以強而有力的bass線條持續帶出律動感，呈現威金森氣泡水強勁有力的感受，且配合電吉他將這樣強烈的衝擊感與爵士樂的律動做完美融合。除了創作配樂外，魏廣晧也在影片中直接秀一段小號演奏。他也強調對於爵士演奏者來說，小號的聲音高亢，自然而然會展現出引導者的風格，也因此在這次的音樂創作裡，可以聽到小號的高昂、律動感強烈的bass線條，跟氣泡水的口感做呼應。而要如何用不同樂器去結合經典品牌的歷史與特色，則需結合豐富演奏經驗和專業實力，也令威金森最新的形象影片在第一秒就深植人心，讓網友直呼：「質感滿分！」

▲經驗豐富的魏廣晧，每天仍會花上許多時間練習，甚至在演出前也有許多堅持與禁忌。（圖／魏廣晧提供）

就算已經是經驗豐富的小號職人，魏廣晧至今仍會每天花上許多時間練習，「保持固定練習、維持身體跟樂器的連結性，還有氣的練習跟演奏技巧、音樂性都相當重要。」如同魏廣晧在廣告中表示「氣要長到撼動人心」！吹奏小號「氣」的運用是關鍵，魏廣晧演奏時的超強爆發力就如同威金森氣泡水的強烈氣泡。他更透露自己演出時的堅持與禁忌：「樂器演奏者就像是運動員一樣，上場前一定要把身子熱開，我們吹奏者稱『熱嘴』。」也因為對演出的慎重，在演出前他更會忌口，「我不太喝甜的，因為要保持樂器乾淨及口腔清爽，所以我會選擇氣泡水，口腔裡可以感受到舒爽，也不會有甜膩感。」魏廣晧說。

「威金森是老牌子了，氣泡的綿密度跟強度都非常好，不會因為擺放一段時間後氣泡就消失。」現在有很多時間投入教育的魏廣晧指出，許多學校沒有冷氣、或是進行戶外教學時都會大汗淋漓，這時候比起一般的水，氣泡水更能馬上舒緩暑氣。

▲魏廣晧在演出、教學和家庭生活中取得動態平衡。（圖／魏廣晧提供）



身為小號職人，同時也是一名音樂創作者與父親，魏廣晧不僅在舞台上發光發熱、在家庭全心付出，也積極投入爵士樂向下紮根教育工作。如何在舞台上、家庭裡與教學中取得平衡？他分享影響自己很深的一段話：「就像跳舞一樣，是動態的平衡，互相牽扯的不是衝突，而是美麗。」





▲從小在基隆長大、又曾至紐約學習爵士，魏廣晧將自己豐富多元的生活經驗融入創作中，創作出更富有個性、具備在地元素的音樂。（圖／魏廣晧提供）



魏廣晧身為基隆人，山與海的城市景觀成為他記憶中特別鮮明的部分，曾赴紐約學習爵士樂、進入全世界都嚮往的藝術殿堂，再回到這片土地之後，魏廣晧多元的生活經驗為他的創作植入更豐富的元素。也讓他思考要怎麼將自己的生命經驗與台灣在地的風味融入爵士創作中，「要創新就不能丟掉傳統，從傳統的東西裡找到一些經典元素變成自己的風味、繼續傳承。」

享受生活的方式有很多種，不能旅遊的時候，就待在家中感受日常的精彩。威金森氣泡水也與調酒職人Cora合作推出六款不同城市的調飲酒譜設計，就算無法飛出國，也能用味覺環遊世界，即日起～7/4，參加威金森氣泡水「威覺調飲BAR」活動，只要完成指定動作就有機會獲得威金森「威覺調飲組」或「強氣雙發套組」。

威金森氣泡水「威覺調飲BAR」►https://reurl.cc/E2k0Kk