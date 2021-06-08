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狠心姐妹生7子女「全鎖在恐怖小屋」　宛如牢獄慘況曝！警拆門救人

▲▼巴西7名幼童被關在恐怖小屋之中，全身赤裸、骯髒，不僅出現飢餓與脫水現象，還有人染上流感。（圖／翻攝自巴西Conselho Tutelar）

▲巴西7名幼童被關在恐怖小屋之中，不僅出現飢餓與脫水現象，還有人染上流感。（圖／翻攝自巴西Conselho Tutelar，下同）

記者張寧倢／編譯

巴西北部阿馬帕州（Amapá）警方4日獲報有7名幼童被鎖在一處小屋中，孩子們不僅全身赤裸，還出現飢餓、脫水、貧血，甚至是感染流感的狀況，而這裡不僅沒有自來水、飲用水與食物，環境也相當髒亂。經調查發現，屋內還有一名13歲少女，被姐姐命令負責照顧所有孩子，還得對外謊稱自己17歲。

▲▼巴西7名幼童被關在恐怖小屋之中，全身赤裸、骯髒，不僅出現飢餓與脫水現象，還有人染上流感。（圖／翻攝自巴西Conselho Tutelar）

▲巴西警方接獲匿名舉報，用機具破壞鐵門才救出這些孩童。

綜合《每日星報》與巴西媒體報導，阿馬帕州首府馬卡帕（Macapá）警方接獲匿名報案稱，有7名3歲到7歲的幼童被關在骯髒、恐怖的小屋中，當地民眾只能透過鐵門的縫隙給予孩子們援助物資，當局4日派人前往現場後，用機具破壞鐵門才得以救出7名孩童，然而，這些孩子們全身赤裸、骯髒，而且有明顯飢餓、脫水、貧血和身體受傷等跡象，還有人染上流感。

▲▼巴西7名幼童被關在恐怖小屋之中，全身赤裸、骯髒，不僅出現飢餓與脫水現象，還有人染上流感。（圖／翻攝自巴西Conselho Tutelar）

▲屋內環境十分髒亂，也沒有自來水、飲用水等基本生存資源。

馬卡帕西區議員路易斯（Helton Luiz）表示，這間小屋內沒有自來水、飲用水、食物、炊具和冰箱等基本資源，而屋內的一名17歲少女起初不願說明情況，後來才坦承自己其實只有13歲，其他7個孩子都是她的2位姐姐所生，一位生下3名子女，另一位則生了4個，少女被姐姐們告知必須照顧孩子們，如果有人問起她的年齡，就得謊稱自己已經17歲。

▲▼巴西7名幼童被關在恐怖小屋之中，全身赤裸、骯髒，不僅出現飢餓與脫水現象，還有人染上流感。（圖／翻攝自巴西Conselho Tutelar）

▲所有受害者都已經被帶回並安置在巴西當局的相關機構。

巴西兒童監護委員會「Conselho Tutelar」表示，這間小屋也是2位親生母親的住處，但姐妹倆並不是第一次將孩子丟給妹妹照顧，而且這次孩子們被鎖在家裡已經好幾天，官員們一開始也聯絡不上這2名母親，後來她們才打電話到監護委員會想找回孩子，但受害的8名未成年人將持續在機構接受看護與治療，其中1名男孩甚至患有自閉症，同時，當局正試圖尋找孩子的父親與祖父母。

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