快訊／台84奪命車禍　修車師傅「道路救援」遭貨車追撞1死1傷

▲台84線8日中午發生死亡車禍，46歲黃姓修車工為1部故障自小客車檢修時，遭41歲蔡女所駕小貨車撞上不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台84線東向5.6K處，8日中午發生1起死亡車禍，46歲黃姓修車工在該處為1部故障自小客車救援檢修時，遭41歲蔡姓女子所駕的小貨車撞上，黃男身受重傷，經送麻豆新樓醫院急救，仍因傷重不治，另蔡女小貨車上有1乘客受傷送醫，全案肇事原因及相關責任正由學甲分局警方調查處理中。

據了解，1名梁姓男子8日中午駕車到案發地點時，車子發生故障，梁男即將車子駛停路肩，通知汽車維修廠派員到場搶修，46歲黃姓修車工人（嘉義縣人）駕車到場，並獨自在現場進行檢修，到中午12時多黃男站在車旁路上白色邊線檢修時，突有1部由41歲蔡姓女子（嘉義縣人）所駕西向東從後方駛至的自小貨車，不知何故竟涉嫌撞上黃男，而後再撞及前方的1部自小客車，蔡女車上1位乘客也受傷。

黃男當場被撞飛倒地重傷，經救護車於中午12時27分許，送至麻豆新樓醫院搶救，經麻豆新樓醫院急診醫療團隊全力搶救，但因傷重延至下午1時13分許宣告不治身亡。





台南市警學甲分局據報派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，初步調查蔡女並無酒駕，目前肇事原因及相關責任正由檢警深入調查釐清中。

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